中行孟津支行组织开展“优质高效服务”标准化培训

2019年4月11日,中行孟津县支行组织开展了“优质高效服务”标准化培训活动，培训中员工认真学习观看《中国银行营业网点优质高效服务标准示范片》，查找改进日常工作中不规范的服务行为。

2019年4月11日,中行孟津县支行组织开展了“优质高效服务”标准化培训活动，培训中员工认真学习观看《中国银行营业网点优质高效服务标准示范片》，查找改进日常工作中不规范的服务行为。为检验学习成果，还组织柜员进行文明服务“七步曲”通关演练，现场评判验收。此次标准化培训活动将进一步提升规范员工的服务水平，为向客户提供优质、高效、全面的金融服务，提高广大客户对金融服务的满意度奠定基础。洛阳中行 郭列军