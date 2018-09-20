夜游洛阳，来这些地方就对了

正值牡丹文化节，来洛的好多小伙伴都说，洛阳白天好玩的地方太多了，花美！景美！晚上还有什么好玩的地方吗？ 当然有啦！夜游洛阳，以逛吃为主。接下来，小编给您介绍的这些地方，绝对会让您大饱眼福、大饱口福！

一、洛龙区

开元湖音乐喷泉

夜幕降临，悠扬的音乐缓缓响起，五颜六色的水柱在优美的旋律中欢唱起舞，一个个空灵而神秘的形态，或如孔雀开屏，或如鲲鹏展翅，优美而富有动感。广阔的水面成为水和乐、光和影激情演绎的舞台，洋溢着现代化都市洛阳的时尚和浪漫。

●表演时间：牡丹文化节期间，每天20时至20时20分

兴洛湖公园

兴洛湖公园总占地面积543亩，其中绿地面积276亩、水体面积171亩，景色优美。夜晚的兴洛湖公园别有一番韵味，从空中俯瞰公园，五颜六色的灯光倒映在湖面上，构成了一幅时尚魅力不夜城的画卷。

美食推荐地

紧邻开元湖南就是泉舜购物中心，这里有超市、药店、影院、餐饮美食、流行服饰等，想购物，享美食的不妨走上一圈。