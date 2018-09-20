洛阳一男孩下体被拉链夹住 哭求救援人员不要剪他的“鸡鸡”

“我的‘鸡鸡’，不要剪。”一个7岁男孩上厕所时，下体不慎被拉链夹住，疼得号啕大哭。由于拉链“咬”得比较紧，赶来救援的消防队员稍微一动拉链，孩子就喊“疼”，孩子不得不被送到医院进行救治。今天，参与救援的消防队员说，经过手术，夹住孩子下体的拉链已被取下。

(视频截图)

“我的‘鸡鸡’，不要剪。”一个7岁男孩上厕所时，下体不慎被拉链夹住，疼得号啕大哭。由于拉链“咬”得比较紧，赶来救援的消防队员稍微一动拉链，孩子就喊“疼”，孩子不得不被送到医院进行救治。今天，参与救援的消防队员说，经过手术，夹住孩子下体的拉链已被取下。

14日晚，市消防救援支队特勤二中队接到报警称，在凯旋路与解放路交叉口附近一小区，一个男孩的下体被拉链夹住，急需救援。消防队员到达男孩家里时，孩子正躺在床上号啕大哭，下体被裤子上的金属拉链紧紧“咬住”，父母在一旁不停地安慰孩子。

男孩的父亲告诉消防队员，他的孩子乐乐(化名)今年7岁，上厕所脱裤子往下拉拉链时，拉链不小心夹住了“鸡鸡”，疼得哭喊起来。家人发现情况，想尽一切办法想把拉链取下来，无奈没有效果，情急之下只好报警求助。

消防队员仔细观察发现，乐乐的下体肉皮被夹在拉头与锯齿的沟槽里，已经被夹近20分钟，若不快速处置，将给孩子带来严重伤害。一名消防队员尝试用剪子把乐乐的裤子剪开进行救援，队友在一旁打灯光照明。尽管消防队员在救援过程中小心翼翼，额头都出了汗，可由于剪刀不够锋利，加上乐乐下体被夹得比较紧，稍微一动拉链乐乐就喊“疼”，致使救援无法开展。消防队员与到场的急救人员协商，决定把乐乐送往医院。

最终，乐乐被推进手术室交由医生救治。目前，乐乐的手术比较顺利，夹住下体的拉链被成功取下。 (洛报融媒记者 魏巍)