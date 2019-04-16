4月15日，在汝阳县刘店镇昌村一片烟田里，村民们正在烟垄移栽烟苗和铺盖地膜。2019年，汝阳县共落实烟叶种植面积20505亩。

4月15日，在汝阳县刘店镇昌村一片烟田里，村民们正在烟垄移栽烟苗和铺盖地膜。2019年，汝阳县共落实烟叶种植面积20505亩。

近年来，汝阳县烟草部门想方设法助力精准脱贫，通过与贫困村支部联建等形式，发挥行业扶贫作用，烟叶生产基础设施建设向贫困地区倾斜。先后向枣林村、张河村、水磨村等贫困村投入烟路、育苗大棚建设资金171.6万元，仅对口帮扶的水磨村共种植烟叶940亩，增收258万元，村民们通过种植烟叶增加收入加快脱贫致富步伐。（洛报融媒记者 高山岳 通讯员 张晓红 摄影报道）