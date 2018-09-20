洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

网传香蕉是用药催熟的吃了对身体有害 真相是……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-16 09:22
香蕉该咋挑选，您可看看文后的小技巧

　　“香蕉都是用药催熟的，吃了对身体有害。”近日，有网友发帖称，市场上的香蕉不是自然成熟的，建议大家不要随意购买。网传的说法是否属实？近日，记者对此进行了采访。

　　涧西区嵩山路上一家水果超市负责人说，水果批发市场上的香蕉多从福建、海南、广东、广西等地长途运输而来，由于储存和长途运输的需要，香蕉一般会在七成熟时采摘，运到目的地之后再将其催熟。

　　“催熟香蕉使用的是有机化合物乙烯利，乙烯利溶于水后产生乙烯气体，使香蕉加速成熟。”该负责人说，乙烯并不神秘，成熟的苹果和橘子等水果都会产生大量乙烯，乙烯利是促使果实成熟的自然植物激素，对人体无害。

　　记者从我市一家大型连锁超市得知，该超市不使用乙烯利催熟香蕉，而是通过模拟自然生长温度，将香蕉放置几天，让其在储藏室里自然成熟。

　　“网友关于香蕉用药催熟，吃了对身体有害的说法失实。”涧西区市场监督管理局相关工作人员说，香蕉属于热带水果，具有自熟能力，被采摘后会继续成熟，上述超市的做法就属于这一种；使用乙烯利催熟也是一种办法，乙烯利是一种植物生长促进剂，可以使香蕉的成熟速度加快，按规定使用对人体无害。

　　该工作人员说，他们曾接到市民反映，说购买的香蕉吃起来有些硬，感觉不熟。这与一些不良商家为了经济利益，在香蕉只有五成熟时就采摘催熟有关。

　　洛阳出入境检验检疫局相关工作人员说，乙烯利并未列入香蕉检验项目，因为使用乙烯利催熟香蕉是行业惯例，也是国际通用的做法。我国规定可以用乙烯利催熟香蕉，因此只要按照要求不超标使用，被催熟的香蕉就可安全食用。

　　至于微信朋友圈里流传的香蕉浸泡在“不明液体”里的视频，该工作人员说，视频里泡香蕉的“不明液体”实际上是一种保鲜剂，并非网传的甲醛等，使用保鲜剂可以杀菌、抑菌、防腐，是一种成熟的保鲜技术，大家不要担心。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 李佳菲 文/图）

　　相关链接

　　挑选香蕉来看看这些小技巧

　　一般来说，不熟的香蕉皮厚肉少，成熟的香蕉皮薄肉多。成熟的香蕉，皮色鲜黄光亮，两端带青，果身富有弹性，吃起来柔软甜香；果皮发青不易剥离，果肉硬涩、没有香甜味的是生香蕉。

　　购买时，应选那些果形端正、大而均匀、整把无缺损和脱落、色泽鲜亮的香蕉。此外要注意，新鲜的香蕉果皮应该光滑，无病斑、无创伤，果皮易剥离，果肉稍硬，捏上去不发软，口感香甜、无怪味；如果香蕉皮黑肉软，或果柄泛黑、枯干皱缩，很可能已开始腐坏，不可购买。

　　香蕉买回家后应挂在阴凉通风处，不能放入冰箱保存。
[ 责任编辑：王静怡]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·麻疹疫情敲警钟 接种疫苗最有效
  • ·重点来了，这份“吃药忌口清单”可以救命！
  • ·想要春天不生病，四大“开关”你要知道
    		•
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
        串串，是一只2015年出生的雪纳瑞小公狗，刚把它抱回家时，主人颜颜还是单身，只想有个伴儿陪着她。2016年年...
  • ·莫道古寺无可观 风吹桃花落碧潭
  • ·鹰嘴山：有花赏 能亲水 可钓鱼 路边还会蹿出大野兔
  • ·这个喵星人有点儿冷
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市一项目入选国家重点专项公示名单
  • 洛阳市委机构编制委员会第一次会议召开
  • 古今辉映 洛城如画
  • 本周洛阳天气开启“先升温后降雨”模式
  • 啥时候去洛阳“龙关白”景区不拥堵？...
  • 隋唐洛阳城“凤舞九洲”文化月活动启动
  • 网传香蕉是用药催熟的吃了对身体有害 ...
  • 新型交通反光材料洛阳造
  • 隋唐城遗址植物园：手机扫照片，看视...
  • 提醒！七旬以上老人乘坐飞机可提前体...
    		•
    百姓呼声
    四月底老医保卡将停用，原账户余额不会作废
    房产变更后，如何办理用水信息更名过户业务
    精彩图片
    毛家笙：声声悠扬 传承...
    新安县一半挂货车与公...
    洛阳广场文化狂欢月：...
    洛阳牡丹绘画艺术作品...
    精彩热帖

    花与诗的交融

    牡丹公园游客陶醉花海

    古今辉映洛阳城

    隋唐遗址公园拍牡丹
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605