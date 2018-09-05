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清华高端装备院洛阳基地成立数字化制造技术研究所
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-16 09:24

　　近日，记者从清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地获悉，作为今年“院士洛阳行”的前期活动，欧洲科学院院士傅晓明团队日前进驻该基地并成立数字化制造技术研究所。

　　数字化制造技术是在数字化技术和制造技术融合背景下，通过对资源信息的收集、分析、规划和重组，实现快速生产符合用户要求产品的制造全过程，其内涵包括以设计为中心、以控制为中心和以管理为中心的数字化制造技术。

　　此次成立的数字化制造技术研究所是清华高端装备院洛阳基地的第11个研究所。该所将致力于工业互联网平台和数字孪生领域的技术、产品研发，为制造企业提供数字化整体咨询及落地实施方案。数字化制造技术研究所还将以垂直细分行业为目标，充分调研行业共性需求，以工业大数据业务价值挖掘为突破口，最终形成一个多功能、立体化、有价值的工业互联网行业应用平台，以推动整个行业实现智能化转型。

　　出任数字化制造技术研究所首席科学家的傅晓明教授系欧洲科学院院士，现任德国哥廷根大学计算机研究所终身教授兼网络实验室主任、中德社会计算研究所所长、清华大学计算机系长江学者讲座教授等职，主要研究领域包括互联网、移动计算、云计算、大数据及社会网络等。(洛阳日报记者 陈曦 通讯员 朱甜媛)

　　
[ 责任编辑：马佳佳]
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