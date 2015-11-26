洛阳大华重机：引进高端激光设备 再制造升级“再智造”

近日，记者在洛阳大华重型机械有限公司生产车间内看到两种零件，一种崭新锃亮，一种“灰头土脸”。

项目档案

项目名称：洛阳大华重机年修复2万吨成套选矿机械设备

项目概况：项目位于洛龙科技园区关林路南侧，投资1.5亿元，配备八轴机器人、数字加工中心、二轴主轴箱套装等先进设备，核心设备为激光熔覆增材制造生产线，全面投产后预计年新增产值5000万元以上，最少吸纳200人就业。

近日，记者在洛阳大华重型机械有限公司生产车间内看到两种零件，一种崭新锃亮，一种“灰头土脸”。

由后者变为前者，需要经历的过程叫再制造。这是一项以废旧产品零部件为毛坯进行修复再加工的技术，能够充分挖掘废旧产品蕴含的附加值。在运用多项高新技术后，再制造的产品性能可以达到甚至超过新品。

作为一家矿山机械制造企业，大华重机近年注重转型升级，从事再制造是主要方向。

目前，年修复2万吨成套选矿机械设备项目正式投产，凭借高效无损拆解、毛坯快速智能检测、纳米复合成形等技术，该公司已实现对航空发动机、燃气轮机、盾构机、电力机械、冶金机械、矿山机械等大型成套设备，以及工程机械、医疗设备、模具等机械零部件的修复再制造。

今年，随着激光熔覆增材制造生产线的投用，该公司在再制造领域的尝试升级为“再智造”。

作为再制造领域耀眼的“明星”之一，激光熔覆增材制造技术在外人看来简直就是一道神奇的光——只见穿着防护设备的两名工作人员进行数据录入后，经过数分钟“热身”，安川机器人蓝色的前臂开始射出一道炫目的光，原本破旧受损的零件表面在激光束照射下，逐渐被熔敷上一层具有优异性能的“外衣”，变得闪闪发亮，实现“重生”。

项目负责人董景隆介绍，与传统再制造工艺相比，激光熔覆增材制造技术具有热输入变形小、熔敷层组织致密度高等优点，同时，通过智能机器人的运用，在生产效率上也大为提高。该项技术处理1平方米表面仅需3小时到4小时，同时不破坏产品材料组织结构，相当于对废旧产品进行了一项“微创”手术，达到了增材制造及耐磨耐蚀耐高温的强化目的。据统计，采用该项技术制造的产品，生产成本不超过原型新品的50%，能实现节能60%左右、节材70%左右。

下一步，该公司将延链强链，通过提升再制造技术、开发机器人领域等，力争在制造业转型升级上有新突破。（洛阳日报记者 陈曦 特约通讯员 苟华云）