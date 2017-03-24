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洛阳市一项目入选国家重点专项公示名单

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-16 09:24

　　日前，国家重点研发计划“智能机器人”重点专项2018年度项目向社会公示，洛阳圣瑞智能机器人有限公司牵头申报的“面向大型立面维护的作业机器人关键技术研究与应用示范”项目名列其中。

　　此次全国共有50个项目入选公示名单。我市入选的“面向大型立面维护的作业机器人关键技术研究与应用示范”项目属于特种机器人方向，由洛阳圣瑞牵头申报，项目汇集了中船重工716所、中科院深圳先进技术研究院、中船重工707所等10家大型立面维护作业机器人领域产学研用优势单位。该项目计划针对除锈、喷漆、检测等立面维护作业任务，研制5套具有自主知识产权的大型立面维护作业机器人系统，并实现在4个典型领域推广应用，全面提升我国立面维护作业装备制造能力与维护作业水平。

　　国家重点研发计划由中央财政资金设立，由国家重点基础研究发展计划(973计划)、国家高技术研究发展计划(863计划)等整合而成。其中，“智能机器人”重点专项主要围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人等6个方向部署实施。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 贾蒙飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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