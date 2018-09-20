两岁半妞妞独自出门找哥哥 洛阳好心的姐快车道上“捡”娃

“乐于助人大爱无疆”，昨日下午，在洛阳市新华旅游汽车有限公司里，市民张先生和妻子将印有八个烫金大字的锦旗，送到出租车司机黄学花手中。几天前，张先生两岁半的女儿独自出门找哥哥，幸亏被黄师傅在快车道上“捡”到，避免了悲剧发生。

市民给黄学花（左二）送锦旗

“乐于助人大爱无疆”，昨日下午，在洛阳市新华旅游汽车有限公司里，市民张先生和妻子将印有八个烫金大字的锦旗，送到出租车司机黄学花手中。几天前，张先生两岁半的女儿独自出门找哥哥，幸亏被黄师傅在快车道上“捡”到，避免了悲剧发生。

1 看到快车道上有小孩儿，她猛打方向将车横在路中间

“要不是黄师傅，后果真不堪设想！”尽管事情已过去多日，张先生提起来还是感慨万分。

张先生在金谷园路上经营一家店铺，5日中午吃过饭不久，他和家人突然发现，女儿不见了。一家人慌了神，当即分头寻找，张先生挨个儿求助沿街店铺调取门口监控录像，想从中找到孩子踪迹。然而，半个多小时过去，没有任何结果。

彼时，到洛阳火车站送完客人的黄师傅正驾车沿解放路由北向南行驶。临近解放路与春晴路交叉口时，快车道上的一幕让她惊出一身冷汗。“在车流中，有个穿绿衣服的娃娃，一辆车从她身边唰地开过去了！”黄师傅说，这么小的孩子，对很多司机来说都是盲点，意外随时可能发生。

没有任何迟疑，她看准时机，猛打方向将车横在路中间，匆忙把孩子抱上车。在路边停好车，黄师傅问孩子：“妈妈呢？”因为年龄太小，孩子只是模糊地回答：“找妈妈，找哥哥……”黄师傅随即拨打了110，接线员安排其将孩子送到附近的车站派出所。

2 见到好心的姐，孩子父亲直接下跪表示感谢

幸运的是，黄师傅把孩子送到车站派出所后没多久，民警就接到通知，有市民拨打110找孩子，描述的特征和黄师傅“捡”到的孩子基本吻合。

当天下午两点多，匆匆赶到派出所的张先生看到女儿，内心感激无法表达，直接给黄师傅跪下了。他情绪激动，让妻子从包中拿出准备好的5000元，一个劲儿往黄师傅手里塞。被黄师傅再三拒绝后，夫妻俩坚持给黄师傅送面锦旗，于是就有了本文开篇的一幕。

“一周内，我‘捡’了俩小孩儿。”采访中，黄师傅笑称，她最近和小孩儿特别有缘。3月30日，她拉着乘客行驶到解放军联勤保障部队第九八九医院(原150医院)附近，在一条小巷内看到一个穿粉色衣服的小姑娘。

“孩子也就两三岁，前后都没有大人，我想可能是走丢了。”黄师傅说，和车上乘客商量后，她把孩子抱上了车。小姑娘上了车，嘴里一直说：“要去玩儿木马。”拨打110后，黄师傅把她送到了徐家营派出所。接下来的事情和前文差不多，孩子的父母拨打110求助，在派出所见到了等待他们的女儿和黄师傅。

3 发现孩子走失，要第一时间拨打110

综合两起“捡娃”事件，热心的黄师傅发现，家长发觉孩子走失后，并没有直接报警，而是先自行寻找，半个小时甚至更长时间搜寻无果后，才求助警察。

车站派出所民警回忆，张先生到达派出所后表示，因为曾在网上看到“失踪24小时才能报案”的说法，所以他没有直接拨打110。

“这完全是个误解，当身边有人失踪时，只要报警求助，警察就会第一时间处理警情并帮助寻找。因此，发现孩子走失，一定要第一时间拨打110。”民警提醒，拨打110时要详细说明走失地点、体貌特征，一般情况下，走失警情会向全市各派出所发出协查通知，家长还可以提供照片，由警方通过微博寻找。

民警还特别强调，家长平时要对孩子加强安全教育，告诉孩子，找不到父母时最好站在原地不要动，或者向穿警服的人求助。（洛阳晚报记者 智慧 实习生 廖雅婷 通讯员 胡新峰 张波 文/图）