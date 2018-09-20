今明两天洛阳气温一路看涨 昼夜温差大早晚还需外套护体

今天晴天间多云，气温12℃到28℃。

早穿棉袄午穿纱，这样的穿衣搭配不是新疆的专属，也适合这两天的洛阳。

今明两天，我市气温一路看涨，预计明天最高气温将达32℃，但最低气温回升较缓，昼夜温差大，早出晚归还是需要外套护体。

市气象台根据最新的气象资料分析，我市短期内高空受西北气流控制，以晴天为主，气温回升明显。预计今天晴天间多云，偏南风3级至4级，气温12℃到28℃。明天晴天间多云，偏南风4级，气温11℃到32℃。

本周六，我们将迎来二十四节气中的谷雨。春天在立春时萌动，在春分时滋长，待到谷雨时节，就将收尾，这三个节气构成了春季最美的三重奏。

谷雨时，春的实力正强盛，夏的力量悄悄酝酿等待崛起。

“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”孟浩然的这首《春晓》描写的就是谷雨时节的风物。“落花人独立，微雨燕双飞。”谷雨时节，花已落，燕归来；天不冷不热，是一年中难得的好时候。

眼下，洛阳城内牡丹花开正艳，您趁着闲暇不妨转转看看，尽情享受阳春三月的美好时光。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）