提醒！七旬以上老人乘坐飞机可提前体检或签免责协议

近日，家住涧西区的市民刘女士向本报反映，她为父母报了旅行团，出行前导游要求他们到医院开“适宜乘机证明”。导游提醒，有了该证明，出发当天其父母才可乘坐飞机。刘女士咨询了我市多家医院，都不愿意出具该证明。

■本期关注：

近日，家住涧西区的市民刘女士向本报反映，她为父母报了旅行团，出行前导游要求他们到医院开“适宜乘机证明”。导游提醒，有了该证明，出发当天其父母才可乘坐飞机。刘女士咨询了我市多家医院，都不愿意出具该证明。

对此，《洛阳晚报》记者咨询了市卫生健康委员会和洛阳北郊机场的相关工作人员。

■听您倾诉：

刘女士说，导游告诉她，因为她的父母年龄都超过了70岁，所以乘飞机出行前，她的父母要到本地三甲医院开“适宜乘机证明”。导游再三强调证明上必须有“适宜乘机”字样，同时要确保证明开出时间和乘飞机时间在180天内，否则无效。

“我咨询了我市多家医院，都说不能开具相关证明，眼看着快到出发时间了，这可怎么办呢？”刘女士说。

■所跑单位：

市卫生健康委员会、洛阳北郊机场

■跑腿经历：

为何医院不能为刘女士的父母开具“适宜乘机证明”？市卫生健康委员会相关负责人解释，没有对应的医学判断标准和具体参考条例，医院确实无法直接为老人开具“适宜乘机证明”。考虑到飞机在高空压力较大，血压不稳或心律失常的人容易因此诱发疾病，所以希望老人在乘坐飞机前，能先到医院进行一次体检，确定身体各项指标适宜乘坐飞机后再考虑乘机出行。

洛阳北郊机场工作人员说，关于对老人乘机的要求，各家航空公司略有差别。通常情况，年龄超过70岁的老人乘坐飞机时，多数航空公司都会要求对方提供相关健康状况证明。如果碰上像刘女士的父母这样，无法开具“适宜乘机证明”的情况，也可以选择向航空公司提供3个月内的医院体检报告，体检内容越全面越好，可以帮助航空公司评估老人的健康状况。

“如果出行安排较为匆忙，没有提前开具相关健康状况证明，也可以在到达机场后第一时间联系机场工作人员。若老人身体情况良好或有家人陪同，在签订免责协议后，可正常乘坐飞机。”该工作人员说。

市第六人民医院体检中心相关工作人员告诉记者，乘机前的健康状况体检，包括血压测试、心电图、DR胸部平片等项目。通常情况下，这些体检项目在当天就可拿到结果，不会对老人的出行造成太大影响。

■跑腿结果：

刘女士说，她这两天就带着父母到医院体检，看看两位老人的身体状况是否适宜乘坐飞机。

■诉求人评价：

很满意，谢谢晚报记者。（洛阳晚报记者 李雨璐）