洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

提醒！七旬以上老人乘坐飞机可提前体检或签免责协议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-16 09:01

　　■本期关注：

　　近日，家住涧西区的市民刘女士向本报反映，她为父母报了旅行团，出行前导游要求他们到医院开“适宜乘机证明”。导游提醒，有了该证明，出发当天其父母才可乘坐飞机。刘女士咨询了我市多家医院，都不愿意出具该证明。

　　对此，《洛阳晚报》记者咨询了市卫生健康委员会和洛阳北郊机场的相关工作人员。

　　■听您倾诉：

　　刘女士说，导游告诉她，因为她的父母年龄都超过了70岁，所以乘飞机出行前，她的父母要到本地三甲医院开“适宜乘机证明”。导游再三强调证明上必须有“适宜乘机”字样，同时要确保证明开出时间和乘飞机时间在180天内，否则无效。

　　“我咨询了我市多家医院，都说不能开具相关证明，眼看着快到出发时间了，这可怎么办呢？”刘女士说。

　　■所跑单位：

　　市卫生健康委员会、洛阳北郊机场

　　■跑腿经历：

　　为何医院不能为刘女士的父母开具“适宜乘机证明”？市卫生健康委员会相关负责人解释，没有对应的医学判断标准和具体参考条例，医院确实无法直接为老人开具“适宜乘机证明”。考虑到飞机在高空压力较大，血压不稳或心律失常的人容易因此诱发疾病，所以希望老人在乘坐飞机前，能先到医院进行一次体检，确定身体各项指标适宜乘坐飞机后再考虑乘机出行。

　　洛阳北郊机场工作人员说，关于对老人乘机的要求，各家航空公司略有差别。通常情况，年龄超过70岁的老人乘坐飞机时，多数航空公司都会要求对方提供相关健康状况证明。如果碰上像刘女士的父母这样，无法开具“适宜乘机证明”的情况，也可以选择向航空公司提供3个月内的医院体检报告，体检内容越全面越好，可以帮助航空公司评估老人的健康状况。

　　“如果出行安排较为匆忙，没有提前开具相关健康状况证明，也可以在到达机场后第一时间联系机场工作人员。若老人身体情况良好或有家人陪同，在签订免责协议后，可正常乘坐飞机。”该工作人员说。

　　市第六人民医院体检中心相关工作人员告诉记者，乘机前的健康状况体检，包括血压测试、心电图、DR胸部平片等项目。通常情况下，这些体检项目在当天就可拿到结果，不会对老人的出行造成太大影响。

　　■跑腿结果：

　　刘女士说，她这两天就带着父母到医院体检，看看两位老人的身体状况是否适宜乘坐飞机。

　　■诉求人评价：

　　很满意，谢谢晚报记者。（洛阳晚报记者 李雨璐）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·麻疹疫情敲警钟 接种疫苗最有效
  • ·重点来了，这份“吃药忌口清单”可以救命！
  • ·想要春天不生病，四大“开关”你要知道
    		•
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
        串串，是一只2015年出生的雪纳瑞小公狗，刚把它抱回家时，主人颜颜还是单身，只想有个伴儿陪着她。2016年年...
  • ·莫道古寺无可观 风吹桃花落碧潭
  • ·鹰嘴山：有花赏 能亲水 可钓鱼 路边还会蹿出大野兔
  • ·这个喵星人有点儿冷
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市一项目入选国家重点专项公示名单
  • 洛阳市委机构编制委员会第一次会议召开
  • 古今辉映 洛城如画
  • 本周洛阳天气开启“先升温后降雨”模式
  • 啥时候去洛阳“龙关白”景区不拥堵？...
  • 隋唐洛阳城“凤舞九洲”文化月活动启动
  • 网传香蕉是用药催熟的吃了对身体有害 ...
  • 新型交通反光材料洛阳造
  • 隋唐城遗址植物园：手机扫照片，看视...
  • 提醒！七旬以上老人乘坐飞机可提前体...
    		•
    百姓呼声
    四月底老医保卡将停用，原账户余额不会作废
    房产变更后，如何办理用水信息更名过户业务
    精彩图片
    毛家笙：声声悠扬 传承...
    新安县一半挂货车与公...
    洛阳广场文化狂欢月：...
    洛阳牡丹绘画艺术作品...
    精彩热帖

    花与诗的交融

    牡丹公园游客陶醉花海

    古今辉映洛阳城

    隋唐遗址公园拍牡丹
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605