萧皇后多次改嫁？这说法太离谱儿

“尽信书，则不如无书。”这是《孟子》中的一句名言，我深以为然。读史书的时候，有时会发现一些语焉不详的记载，有的甚至前后矛盾。如果你想探究真相，就需要把一些事件连贯起来，从中找出主线。古代与洛阳有关的“悬疑片”不少，我们不妨来看一看。

萧皇后 （资料图片）

“尽信书，则不如无书。”这是《孟子》中的一句名言，我深以为然。

读史书的时候，有时会发现一些语焉不详的记载，有的甚至前后矛盾。如果你想探究真相，就需要把一些事件连贯起来，从中找出主线。古代与洛阳有关的“悬疑片”不少，我们不妨来看一看。

野史记载她改嫁了五次

萧皇后是谁？隋炀帝杨广的妻子。《隋书》中的她温婉贤良，受人敬重，《隋唐演义》等野史和小说中的她却是红颜祸水，被称为“史上改嫁次数最多”的皇后。

通常来说，正史更令人信服，但因为野史流传较广，人们津津乐道于萧皇后的“多次改嫁”，对她的评价一落千丈。

按野史的说法，隋炀帝被弑后，萧皇后改嫁了五次，娶她的分别是宇文化及、窦建德、两任突厥可汗及唐太宗李世民。

事情的经过，要从隋炀帝迁都洛阳、开凿大运河说起。

大业元年(公元605年)，登基不久的隋炀帝迁都洛阳，营建宫室，并以洛阳为中心，开凿沟通南北的大运河。待运河全线贯通后，他下江南、征辽东，一心想成就千秋伟业，却因滥用民力，最后身死国灭，自己也被贴上了暴君的标签。

萧皇后出身名门，美貌非凡，与隋炀帝伉俪情深。公元618年，隋炀帝被部下宇文化及弑于江都(在今扬州)，萧皇后也落于宇文化及之手。当时，河北的窦建德率军南下，讨伐宇文化及。宇文化及退守河北魏县(在今邯郸)，自立为帝，并纳萧皇后为淑妃。

不久，窦建德攻破魏县，宇文化及逃至山东聊城，后被窦建德所杀。窦建德一见萧皇后，被迷得魂不守舍，纳她为妾。

义成公主是隋炀帝的堂妹，此前已嫁给突厥可汗。她得知隋炀帝已死，便派使者前往窦建德军中，要将萧皇后迎到突厥。窦建德不敢得罪她，只得将萧皇后交出。

萧皇后到突厥后，又被突厥可汗看中，再次被纳为妃。等老可汗死后，新可汗继位，按照突厥风俗，萧皇后又成了新可汗的妃子。

事情到此就结束了吗？没有。贞观年间，唐太宗李世民派大将攻打突厥，迎回萧皇后。回到大唐的萧皇后又被唐太宗纳入后宫，封为昭容。

这样一算，萧皇后一生嫁了六次，被称为“史上改嫁次数最多”的皇后，似乎也没什么不妥。不过，这些野史靠谱儿吗？从正史及萧皇后的人生经历看，她和丈夫隋炀帝一样，显然被人泼了脏水。

靠实力逆袭的“灰姑娘”

据《隋书》《北史》等记载，萧皇后出自江南的兰陵萧氏，是梁明帝萧岿的女儿。

兰陵萧氏是文学世家，萧皇后出身高贵，美丽聪颖，且“好学解属文”。然而，她的幼年生活过得相当辛酸。

当时流行占卜，江南风俗认为，二月生的孩子对父母不利。萧皇后生于二月，因此她出生后，便被交给叔父萧岌抚养。不到一年，萧岌夫妇去世，她又被转到舅父张轲家寄养。张轲家境贫寒，萧皇后从小就和穷人家的孩子一样，要不停地操劳。

隋开皇元年(公元581年)，杨广被立为晋王。次年，隋文帝想在南梁为他选妃，可使者对梁明帝的几个女儿进行占卜，结果都显示不吉。无奈，梁明帝把寄养在舅父家的萧皇后接回，使者一占卜，认为大吉。于是，这位“灰姑娘”便被册立为晋王妃。

萧皇后比杨广大两岁。这一年，她16岁，杨广14岁。

早年的坎坷经历，使萧皇后生活俭朴，为人谦和。在隋文帝与独孤皇后面前，她与杨广夫唱妇随，显得十分恭顺孝敬，成功地赢得了公婆的欢心。

隋文帝对这个儿媳非常满意。《隋书》中说：“后性婉顺，有智识，好学解属文，颇知占候，高祖大善之。”当时的太子杨勇生活奢侈，宠爱侍妾，独孤皇后对此深感不满，于是生出废立之意。后来，杨勇果然被废，由杨广取而代之。

杨广能当上太子，萧皇后功不可没。因此，他对萧皇后礼遇有加，即使登基后也“恩礼绸缪，始终不易”。

在人们的印象中，隋炀帝荒淫无度，有后宫佳丽无数，事实却可能并非如此。《隋书》中记载，他的三个儿子中，长子和次子均为萧皇后所生，第三子的生母也为萧姓妃嫔。隋炀帝酷爱文学，常与萧皇后切磋诗文，平时游幸宫苑，也总让她随行，萧皇后从来不曾失宠。

隋炀帝宠爱萧皇后，对她的兄弟们也量才擢用，“于是诸萧昆弟布列朝廷”。两个人的婚姻持续了36年，其间萧皇后曾写下《述志赋》，称“积善之余庆，备箕帚于皇庭，恐修名之不立，将负累于先灵”，表达自己欲有所作为的志向。

大业末年，人心涣散。隋炀帝躲在江都，萧皇后陪伴在他的左右。当宫人前来禀报，说侍卫都欲谋反时，她知道已回天无力，便说：“何用言之，徒令帝忧烦耳。”

隋炀帝死了，多少往事烟消云散，可对萧皇后来说，坎坷的人生才刚刚开始。

半生坎坷的萧皇后

隋炀帝被弑时，萧皇后已52岁。她带着幼孙及皇室诸女，开始了颠沛流离的生活。

对她的这一段经历，《北史》中是这样记载的：“及宇文化及之乱，随军至聊城。化及败，没于窦建德。”

也就是说，萧皇后曾先后被掳，但是没有证据表明她曾改嫁这二人。宇文化及虽曾占据隋炀帝的后宫，但对萧皇后会有起码的尊重。毕竟，这是他弟媳南阳公主的母亲，且已年过五旬。

在聊城，宇文化及被杀后，窦建德迎回萧皇后，将其安置在武强县。两个人不在一处，窦建德也不存在纳妾的可能。随后，在义成公主的安排下，萧皇后一行到了突厥，从此与窦建德更无瓜葛。

再说萧皇后与两任突厥可汗的故事，就更离谱儿了。突厥可汗尊重萧皇后，将其幼孙杨政道立为隋王，并将突厥境内的中原人交给他统领，“有众万人”。萧皇后在突厥生活了10年，《北史》中从来没有突厥可汗立她为妃的记载。

至于唐太宗封萧皇后为昭容，则显得比较荒唐。

当时，突厥视隋王朝为正统，不承认大唐政权。贞观四年(公元630年)，唐太宗派兵灭了突厥，将萧皇后及其孙杨政道接回中原，予以厚待。

这一年，萧皇后64岁，唐太宗只有33岁。此前，他已立萧皇后的女儿为妃，怎么可能再册立上了年纪的丈母娘？

真实的情况是，萧皇后回到大唐后，过了十几年比较安稳的晚年生活，直到公元647年去世，享年81岁。她去世后，唐太宗下诏，“复其位号，谥曰愍，使三品护葬，备卤簿仪卫，送至江都与炀帝合葬”。

也就是说，唐太宗恢复了萧皇后的名号，并将她的灵柩送至江都，与隋炀帝合葬。这从另一个角度证明，唐太宗只是为萧皇后养老，并没有封她为昭容。

近年，隋炀帝墓在扬州被发现。墓中有一具身高约1.5米的女性遗骸，经鉴定为萧皇后。

对照野史，这个结果可能令人失望。不过，这才是真实的萧皇后。(洛阳晚报首席记者 张广英)