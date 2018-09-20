洛阳女子免费给赏花游客提供开水 5年来服务5000余人次

昨日虽然是周一，王城公园里依然人头攒动，到处是赏花的游客。在公园一个手工作坊旁，有一个写着“免费开水”字样的摊位，前来接水喝或泡面的游客络绎不绝。开水提供者王树红已坚持5年，烧坏了6个电水壶，每年牡丹文化节期间服务游客上千人次。

昨日虽然是周一，王城公园里依然人头攒动，到处是赏花的游客。在公园一个手工作坊旁，有一个写着“免费开水”字样的摊位，前来接水喝或泡面的游客络绎不绝。开水提供者王树红已坚持5年，烧坏了6个电水壶，每年牡丹文化节期间服务游客上千人次。

“游客能喝上开水，我心里舒服。”王树红告诉记者，她是手工作坊的店主，在此开了十几年的店。在记者和她聊天期间，几位上了年纪的游客拿着水杯来接开水，王树红赶紧上前帮忙。其中一位老太太说，他们来自郑州，年纪大喝凉水闹肚子，看到这里有免费开水提供，他们既意外又高兴，感谢店主周到的服务。

提及提供免费开水的缘由，王树红说，前几年，她陪父母到外地一景区旅游，父母水杯里的水喝完了，想在附近找点儿开水，但到处询问，景区没有开水提供，因此，她决定回家后在自家店前设摊免费提供开水。

“牡丹文化节，公园里的游客比较多，一些上年纪的游客不能喝凉水或饮料，我想着既然自己有条件，就为游客提供便利。”王树红说，她购买了电烧水壶和几个热水壶，每到牡丹文化节到来，就将它们摆出来。

令王树红高兴的是，她的这个免费开水点受到游客的欢迎。平时，她一天要烧六七壶开水，节假日时，一天几乎不停，要烧二三十壶开水，“游客想喝开水，或用开水泡面，都来我这里”。

如今，王树红免费提供开水已坚持5年，烧坏了6个电水壶，每年服务游客上千人次。她说会一直坚持下去，为来洛游客提醒服务。（洛阳晚报记者 魏巍 文/图）