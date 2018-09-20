偃师市开展突出环境问题专项整治百日攻坚活动

夜晚安静了，再也没有以往开采石料的爆破声和大型货车的轰鸣声；天空更蓝了，不再有运输车辆带来的尘土飞扬；道路畅通了，不再有运输车辆占道拥挤……这段时间，偃师市大口镇群众的生活发生了很大变化。

夜晚安静了，再也没有以往开采石料的爆破声和大型货车的轰鸣声；天空更蓝了，不再有运输车辆带来的尘土飞扬；道路畅通了，不再有运输车辆占道拥挤……这段时间，偃师市大口镇群众的生活发生了很大变化。

这些变化，是偃师市今年开展的突出环境问题专项整治百日攻坚活动带来的。活动中，大口镇按照要求，对全镇29家石材石料企业进行了拆除。

今年以来，偃师市针对环境污染防治存在的突出问题，强力开展突出环境问题专项整治百日攻坚活动。同时，还开展违法占地和违法建筑专项治理，全面推进生态环境“治污”和城乡建设“治违”工作，着力改善生态环境。

偃师市府店镇曾是铝石煅烧企业聚集区。到2018年年底，该镇仍有15家此类企业，建成或在建铝烧窑49座。今年以来，该镇依法拆除了全部铝烧窑，清理了全部设备，清理了所有料场。通过整治，该镇美丽乡村那抹绿越来越浓。

在百日攻坚活动中，偃师市树立“一个月初见成效、一百天根本性好转、六个月彻底根治并建立长效机制”目标，立足于“统”“打”“拆”“清”“绿”“查”，打击、拆除同步推进，严查企业各项手续审批过程是否合规合法，对清理、拆除的矿山、企业厂区等区域进行绿化。

目前，偃师市南部山区石料开采企业全部关停拆除到位，正对山体进行生态修复，对企业场地进行复耕复绿；同时，在陇海铁路、连霍高速、郑西高铁、207国道、314省道、中州渠等两侧范围内涉及的违章建筑、私搭乱建、“散乱污”企业全部清除。

生态环境建设需要持之以恒。偃师市已明确将2019年作为“环境治理攻坚年”，在巩固扩大百日攻坚活动成果的同时，抓好环境治理工作，倒逼企业转型发展。

下一步，偃师市将围绕14项重点任务，对工业企业料场、堆场开展全面整治，对禁养区的所有养殖场全部关停、搬迁、拆除，并对产生的建筑垃圾进行清理，实现9个镇农村垃圾治理市场化运作覆盖。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 邓金慧）