河南省集邮展览在洛举行

13日、14日，“牡丹杯”2019年河南省集邮展览在洛阳博物馆举行。该展览是今年牡丹文化节文化惠民系列活动中的一项，也是中国2009世界邮展十周年纪念活动。

13日、14日，“牡丹杯”2019年河南省集邮展览在洛阳博物馆举行。该展览是今年牡丹文化节文化惠民系列活动中的一项，也是中国2009世界邮展十周年纪念活动。

此次展览由中国邮政集团公司河南省分公司、河南省集邮协会主办，中国邮政集团公司洛阳市分公司、洛阳市集邮协会承办，展出实物包含精品邮集、名家邮票、手绘邮票、《我眼中的世界邮展》图片等作品。

活动现场发布了“牡丹杯”2019年河南省集邮展览纪念封、中国2009世界邮展十周年纪念封及专题邮票。现场还展示了中国邮政集团公司洛阳市分公司研发的集邮及文化创意产品、《丝路花都》(第五组)个性化邮票等。

副市长魏险峰等参加开幕活动。（洛阳日报记者 潘立阁）