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第五届魏碑圣地·全国魏碑、隶书临创书法大赛颁奖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-16 08:40

　　昨日，第五届魏碑圣地·全国魏碑、隶书临创书法大赛(含在校大中学生)颁奖暨作品展览开幕式在偃师市张海书法艺术馆举行。

　　该活动由省文联、市政府、省书法家协会、当代书法篆刻院主办，市文联、郑州大学书法学院、偃师市政府承办，张海书法艺术馆、龙门园区管委会、河南省张海书法发展基金会协办。经初评、复评、终评，本次大赛共评出成人组“魏碑十家”“隶书十家”，大学生组“魏碑五佳”“隶书五佳”，中学生组“魏碑五佳”“隶书五佳”等奖项，入选作品200件。

　　本次大赛的最大亮点是，除对所有获奖者、入选者颁发证书和奖金，还将给予大中学生获奖者后续奖励，即获奖者如报考郑州大学书法学院或全国其他高校书法类博士、硕士、本科，被录取后，将给予该生一次性助学金2万元。

　　此次展览共展出作品240件。展览将持续至5月15日，可免费参观。

　　当日，郑州大学书法学院教学科研基地在张海书法艺术馆揭牌。

　　我市是中国书法的主要发源地之一，书法历史遗迹众多。近年，我市的书法艺术事业实现了持续健康全面发展，偃师市、新安县、孟津县、洛宁县先后被中国书协授予“中国书法之乡”称号。

　　省人大常委会原副主任王明义、张世军、张程峰，省政协原副主席张广智，省委宣传部副部长张曼如，中国书协名誉主席、郑州大学书法学院院长张海，中国书协副主席宋华平，省文联党组书记王守国，省书协主席杨杰，市领导王飞、孙延文、张生伟等参加上述活动。(洛阳日报记者 常书香 通讯员 刘智强)
[ 责任编辑：马佳佳]
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