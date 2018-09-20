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碧树阳春晓色新
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 洛阳名人  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-16 08:33

　　水晶宫殿接龙津，碧树阳春晓色新。

　　朱户曲房能驻日，酥盘金胜自生春。

　　——宋·晏殊《牡丹》

　　晏殊(公元991年—公元1055年)，字同叔，抚州临川(今属江西)人。晏殊以词著于文坛，尤擅小令，风格含蓄婉丽。他的诗词善于捕捉事物细腻的特征，《浣溪沙·一曲新词酒一杯》中“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”二句，被广为传诵。他与其子晏几道，被称为“大晏”和“小晏”，又与欧阳修并称“晏欧”；亦工诗善文，原有集，已散佚，存世有《珠玉词》《晏元献遗文》《类要》残本。

　　晏殊对词坛的贡献，不仅仅要归于他的才情，更要归于他超然的政治地位。

　　晏殊十四岁以神童入试，赐同进士出身，命为秘书省正字，官至右谏议大夫、集贤殿学士、同平章事兼枢密使、礼部尚书、刑部尚书、观文殿大学士知永兴军、兵部尚书，宋仁宗至和二年(公元1055年)病逝于京中，封临淄公，谥号元献，世称晏元献。

　　古人对于牡丹的喜爱，可以说是表现在方方面面的，他们把牡丹这一植物，不仅写进了诗里，还画进画面里，所以古人对于牡丹的喜爱，应当说是深入到生活中的。

　　本诗反映了宋代富豪权贵人家因喜爱牡丹而铺张奢华的状况。“水晶宫殿”指用水晶构成的宫殿。“接龙津”：龙王居住的地方被称作龙津，也就是神话传说中的水晶宫。“碧树”指牡丹。“阳春”指温暖的春天。“晓色”：指天快亮时天空中的颜色，这里指东方天际的朝霞。这两句说，许多豪华如水晶宫殿般的花房中种植的牡丹，春天开出的花朵色彩鲜艳明亮，如朝霞般灿烂。

　　那么这么美丽的牡丹，怎样才能留住芳容呢？

　　第三句的“朱户”交代了建造这些水晶宫殿的人们的身份。朱门是古代帝王赐给有功大臣或诸侯的“九赐”之一，后泛指贵族宅第。“曲房”是对第一句中水晶宫殿的进一步解释——指花房。“驻日”指气候温暖。此句是说为了保证牡丹有适宜的生长温度，宋代富豪权贵人家想方设法保证花房内的温度，这既表现了宋人为留住牡丹芳容的一片苦心，又表现出他们对牡丹的喜爱程度。“酥盘”指盘绕的发髻。“金胜”指金光闪闪的首饰。最后一句是对牡丹芳华绝代的描写，枝头的牡丹犹如漂亮女孩头上盘绕的发髻，发髻上还插着金光闪闪的首饰，看上去如春色般灿烂。当然在这样的环境中，加之精心栽培管理，牡丹开出的花朵自然非同一般。“酥盘金胜自生春”，牡丹盛开如漂亮女孩，明媚娇艳。

　　本诗虽然没有高明的表现手法，但是同样写出了诗人的一片赤诚。诗人通过一个人群，表达了“何人不爱牡丹花”的真挚情感，读来让人有一种身临其境的感觉。 (贾臻)
[ 责任编辑：王静怡]
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