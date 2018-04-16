洛阳市举行全民国家安全教育日活动

15日是第四个全民国家安全教育日。当天，我市在定鼎门遗址广场举行全民国家安全教育日活动。

15日是第四个全民国家安全教育日。当天，我市在定鼎门遗址广场举行全民国家安全教育日活动。

活动现场，我市各单位围绕“坚持总体国家安全观，着力防范化解重大风险，喜迎中华人民共和国成立70周年”这一主题，通过悬挂条幅、陈列展板、发放宣传册等方式，向群众宣传国家安全知识，以及宪法、国家安全法、反恐怖主义法、网络安全法等法律法规，增强人民群众的法治观念、保密意识及防范意识，引导群众树立国家安全意识，自觉关心、维护国家安全。

下一步，我市将坚持总体国家安全观，大力弘扬国家利益至上精神，引导大学生和社会各界广大群众增强总体国家安全意识，积极学习国家安全法律知识，努力提升法律素养，维护国家安全利益。积极开展普法宣传教育志愿活动，带动社会各界和广大群众参与国家安全教育宣传系列活动，共同维护国家安全。

当天，我市还在河南科技大学开元校区设立了全民国家安全教育日集中普法宣传活动分会场，举办国家安全教育普法讲座，向大学师生讲解相关法律法规。

市领导娄会峰、王敬林、李保兴等参加相关活动。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 赵昱柱 王娟）