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武国定来洛调研脱贫攻坚和乡村振兴工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-16 08:32

　　13日，副省长武国定深入孟津、新安，实地调研指导扶贫产业发展、龙头企业带贫、农村环境整治等工作。

　　在孟津县洋丰果业和十里香草莓基地，武国定详细询问土地流转、带动就业等情况，鼓励园区负责人结合发展旅游业，丰富农事体验内容，打造国家级农业科技园区，带动更多农户增收。

　　在平乐牡丹画创意园，武国定走进画室，与农民画师交流，对当地依托电商平台拓展销售市场的成功探索给予肯定。在送庄镇送庄村，武国定深入了解农村污水管网建设、污水处理站运行及成本等情况，走进农户察看改厕效果，指出要因地制宜探索农村污水处理设施建设和运营新模式，引导群众共同参与，努力补齐这块影响群众生活品质的短板。武国定还来到新安县五头镇神堂村，了解健康扶贫政策落实、脱贫攻坚推进等情况，鼓励驻村第一书记积极发挥作用，带着感情和责任为群众谋事办事。磁涧镇礼河村是远近闻名的樱桃种植专业村，武国定勉励大家朝着乡村振兴的样板村方向发展。

　　武国定在调研中指出，实施乡村振兴战略是“三农”工作的总抓手，打赢脱贫攻坚战是乡村振兴的优先任务，必须统筹做好脱贫攻坚和乡村振兴工作。要加大脱贫攻坚投入力度，对脱贫任务重的非贫困地区要拿出真金白银，不断提高基础设施和公共服务建设水平。要坚持精准方略，下足绣花功夫，严格执行脱贫标准，不折不扣落实好各项扶贫政策。要着力强化脱贫产业支撑，大力发展“一村一品”特色产业，让贫困人口长期受益、稳定脱贫。要打好农村人居环境改善这场硬仗，突出抓好农村垃圾治理、污水处理、厕所改造等，全面提升村容村貌。要加强干部配备，选派一批优秀干部充实到农业农村一线，充分调动广大农民积极性、主动性，不断凝聚脱贫攻坚和乡村振兴的强大合力。

　　省政府副秘书长、研究室主任朱良才，省直有关部门负责同志，市领导刘宛康、王军等参加活动。（洛阳日报记者 白云飞）
[ 责任编辑：马佳佳]
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