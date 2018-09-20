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洛阳市委机构编制委员会第一次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-16 08:35

　　昨日，市委书记、市委机构编制委员会主任李亚主持召开市委机构编制委员会第一次会议，深入学习贯彻习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要指示精神，审议市委机构编制委员会工作规则和办公室工作细则等文件，总结2018年全市机构编制工作、研究部署2019年工作。

　　会议指出，党的十八大以来，习近平总书记高度重视机构改革和机构编制工作，发表一系列重要讲话，作出一系列重要指示，为推进新时代机构改革和机构编制工作指明了前进方向、提供了根本遵循。要深入学习贯彻习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的指示要求，切实加强党对机构编制工作的集中统一领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把加强党的领导贯穿到机构编制工作的全过程、各方面，以更高的站位、更实的举措，确保中央、省委关于机构改革和机构编制工作的决策部署在洛阳落地生根。

　　会议强调，要着眼于“优化、协同、高效”，全面完成机构改革任务，加快释放机构改革红利。要细化优化部门主要职责，科学设置部门内设机构，严控人员编制总量，抓紧完成党政部门“三定”规定制定。要按照中央、省委和市委部署，扎实推进事业单位改革、综合行政执法改革、乡镇(街道)行政管理体制改革、经济功能区管理机构改革。要着力转职能、转方式、转作风，着力打造优化协同高效的机构职能体系。

　　会议强调，要在“定好”“管住”“用活”上下功夫，扎实做好机构编制工作。要科学设置机构、配置职能，严格核定人员编制、内设机构和领导职数，使编制配置与部门职能相适应。要严格机构编制管理权限和程序，严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定，严格控制编外聘用人员，对机构编制违纪违规行为要坚决查处。要把机构编制工作放在全市改革发展稳定大局中去审视、谋划和推进，推动编制资源向重点工作和基层一线倾斜，把编制资源重点用于党委中心工作、全局性工作和关系群众切身利益、保障和改善民生的重点行业，为高质量发展提供保障。要着力抓好机构编制部门队伍建设，按照忠诚干净担当的要求，旗帜鲜明讲政治，与时俱进提能力，持之以恒转作风，努力建一流班子、带一流队伍、创一流业绩。

　　市领导赵会生、王敬林、何伟等参加会议。(洛阳日报记者 李东慧)
[ 责任编辑：马佳佳]
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