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彭兴隆：不忘橄榄绿 热心做公益
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-16 08:11
学生们与彭兴隆（右一）进行交流

　　近日，嵩县九皋镇初级中学进行了一场特别的汇报会——20名学生踊跃向彭兴隆汇报自己近期的学习状况。

　　这20名学生有的还在九皋镇中学读书，有的已经从这所学校毕业考上了高中。彭兴隆是这些学生的资助人，每个月都会为他们每人汇去200元。

　　今年56岁的彭兴隆，1983年退役。他1996年进入家具行业，靠着在部队练就的坚毅品格，自学经济管理知识，诚信经营，逐渐成为双叶家具实业有限公司洛阳部经理。

　　这20名学生，彭兴隆已资助了两年。事情缘起2017年年初网络上的一个帖子。

　　“嵩县的一对姐弟父母双亡，克服困难坚持求学，这既让我感动，也让我心疼。”彭兴隆说，他看到这个帖子后，先后4次前去看望这对姐弟，资助他们。

　　资助这对姐弟之余，彭兴隆走村串户，和家长、学生面对面沟通，发现虽然现在农村发生了天翻地覆的变化，农民基本生活已经不是问题，但由于家庭经济基础薄弱，一旦遇到变故，家庭生活便会陷入困境。

　　“在能力范围内，给这些贫困孩子一些帮助，让他们顺利成长成才，既是自我价值的体现，又能为脱贫攻坚尽一份力量。何乐而不为？”彭兴隆说，在与嵩县有关部门沟通后，他经过实地调查，决定资助这20名贫困中学生。

　　“只要他们上学，我就会一直资助。”彭兴隆说，这是他对社会的感恩，也是一名退役军人、一位普通市民应尽的社会责任。

　　军营的锤炼，让彭兴隆永远感恩和怀念那一身橄榄绿，这让他的公益之路充满了拥军情——从曾经的拥军工作对象，成为如今拥军工作的参与者。

　　2000年前后，彭兴隆参加了一次慰问部队的活动，这让他又跟部队有了交集，也让他多了一个生活目标。

　　“自那以后，只要有拥军活动，我都积极参与。”彭兴隆说，他曾在业余时间撰写婚礼主持台词，学习婚礼主持技巧，义务为100多名军人主持了婚礼。

　　只要是与军人有关的事，不管多忙，彭兴隆都会伸出援手。

　　一位云南的老军人去世后，他50多岁的女儿左少兰想寻找新乡老家的亲人。但由于他们与老家亲人失联40多年，父亲留下的信息有限，一直寻找未果。2017年，左少兰经人介绍，辗转联系到了彭兴隆。

　　彭兴隆了解事情原委后，立马放下手头工作，到新乡找朋友、熟人打听寻找，最终帮她找到了亲人。

　　“前几天，左少兰的亲人被她邀请到了云南游玩。”谈及此，彭兴隆脸上满是喜悦和自豪。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 汪令虎 文/图）
[ 责任编辑：王静怡]
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