洛阳一小伙儿办银行卡却被要求出示“市区常住证明” 涉事银行竟这样回复……

近日，在市区工作的伊川小伙儿李强反映，他到洛阳银行一网点申办银行卡时，工作人员要求他出具“市区常住证明”，否则无法开户办卡。“我想知道洛阳银行这一规定的依据是什么？为何其他银行没有类似规定？”李强说。今日，记者就此情况进行了采访。

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近日，在市区工作的伊川小伙儿李强反映，他到洛阳银行一网点申办银行卡时，工作人员要求他出具“市区常住证明”，否则无法开户办卡。“我想知道洛阳银行这一规定的依据是什么？为何其他银行没有类似规定？”李强说。今日，记者就此情况进行了采访。

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今年25岁的李强是市公安局一名刚入职的协警，根据单位规定，他要办一张洛阳银行的银行卡用于单位发放工资。上周末，李强到市区一个洛阳银行网点办理银行卡时，却遭遇了意想不到的经历。

“我出示本人身份证后，银行工作人员说我的户籍地在伊川县，按照银行规定，非市区户籍人口开户办卡，须出示‘市区常住证明’，不提供该证明就无法开户办卡。”李强说，他告知对方自己平日住在单位宿舍，周末则返回伊川老家，不知道该去哪开具“市区常住证明”。

李强说，他多次向银行工作人员解释自己开户办卡的用途，对方看他言辞恳切，又说只要找个市区的小区物业开个办居住证的证明即可。随后，李强在朋友居住的小区开具了一份“办理居住证”证明，并携带加盖有物业公章的证明再次来到该银行网点。

“银行工作人员将这份证明收走后，当场给我办理了银行卡。”李强说，事后，他多方咨询得知，办理银行卡只需本人携带有效身份证即可，他想知道洛阳银行让他开具“市区常住证明”的依据是什么？

所跑单位

洛阳银行开元湖支行、洛阳银行运营管理部

跑腿经历

4月15日上午，记者来到李强办理银行卡的洛阳银行开元湖支行。记者首先以开户办卡名义咨询，该网点前台一名工作人员要求记者先出示本人身份证。该工作人员查看记者的身份证后说，非本市市区常住人口无法开户办卡，因你的户籍地在县里，须说出开户办卡的合理理由，同时还须出示本人在市区工作的工作证明或者市区常住证明。

“为何要出示在市区的工作证明或者市区常住证明？”对于记者的疑问，该工作人员说，他们按照上级规定办事，主要目的是防止有人恶意开户办卡从事不法行为。

由于上述网点工作人员无法给出让人信服的解释，记者拨打洛阳银行96699客服电话进一步咨询。客服人员说，年满18岁者只需携带本人有效身份证，即可到该行任意一网点开户办卡，该行并没有“要求客户出示在市区的工作证明或市区常住证明才能开户办卡”的规定。

实际上，早在2017年12月14日，有人曾通过洛阳网百姓呼声栏目咨询，“不在洛阳居住就不能办理洛阳银行的银行卡吗？”洛阳银行对此回复，“系银行员工按照相关规定审核客户身份，由于沟通不畅造成客户误解。”

记者了解到，2017年5月，中国人民银行印发《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)，其中要求各银行业金融机构和支付机构加强开户管理，切实履行客户身份识别义务，必要时应当拒绝开户，杜绝假名、冒名开户。

15日上午，记者走访市区3家商业银行得知，他们均按照有关规定加强开户管理工作，但客户首次开户办理个人银行卡，只需出示本人有效身份证即可，无需提供其他任何证明资料。

15日中午，洛阳银行运营管理部一名工作人员回应记者的采访称，中国人民银行有(各金融机构)加强开户审核的相关规定，但没有明确外地户口不能开户的规定，李强的遭遇可能是涉事银行网点工作人员处理不当造成的。

办事结果

得知记者的采访结果后，李强说，如果洛阳银行此举能有效防范恶意开卡，他并不反对该做法；倘若该做法并无太大意义，这无疑是人为增加客户的办事难度，最好能尽快取消。

诉求人评价

感谢记者跑腿。(应受访者要求，李强系化名)（洛报融媒记者 郭学锋）