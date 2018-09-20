本周洛阳天气开启“先升温后降雨”模式

春季天气多变，本周天气就唱起了“对台戏”，前段升温后段雨。

春季天气多变，本周天气就唱起了“对台戏”，前段升温后段雨。 春季天气多变，本周天气就唱起了“对台戏”，前段升温后段雨。 市气象局根据气象资料分析，我市本周内多云天气较多。明后两天最高气温明显回升，周四、周五受冷空气影响，有4级左右偏北风，周五最高气温较前期明显下降。周六受高空低槽东移影响，有降水天气产生。周内空气污染扩散气象条件整体较好。 具体预报如下： 周一(15日)：晴天到多云，气温11～22℃。 周二(16日)：晴天间多云，偏南风3级左右，气温13～28℃。 周三(17日)晴天到多云，偏南风3级至4级，气温11～32℃。 周四(18日)多云到阴天，局部地区有阵雨，东北风4级至5级，气温11～27℃。 周五(19日)多云间阴天，部分地区有阵雨，东北风4级左右，气温10～17℃。 周六(20日)多云到阴天，傍晚到夜里转小雨，气温11～21℃。 周日(21日)阴天转多云，气温11～22℃。（洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）