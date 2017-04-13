搭建国际平台 引进海外资源——访香港福通控股有限公司董事长 赵天星

“打造洛阳的欧洲城。”这是赵天星在9日召开的洛阳·2019城市经济创新发展论坛暨第37届洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会上描绘的一幅蓝图，他带来的中欧(洛阳)科创国际合作产业园项目，将致力于把欧洲等地的海外优质资源引入洛阳，打造具备国际性、高标准的创新创业平台。

“打造洛阳的欧洲城。”这是赵天星在9日召开的洛阳·2019城市经济创新发展论坛暨第37届洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会上描绘的一幅蓝图，他带来的中欧(洛阳)科创国际合作产业园项目，将致力于把欧洲等地的海外优质资源引入洛阳，打造具备国际性、高标准的创新创业平台。

根据规划，该项目全部建成投用后，5年内将实现年产值50亿元，吸引内外资企业300余家。该项目预计今年下半年动工，经过3年至5年建设，产业园将初具规模。

该项目“牵手”洛阳，得益于这里的诸多优势。赵天星说，在当下，不仅要“走出去”也要“引进来”，洛阳作为“一带一路”主要节点城市，既有相关政策扶持，又有突出的区位优势。

该项目建成后，将发挥平台效应，引进优质海外企业、先进技术、优秀人才等，同时“嫁接”本地科技创新型企业，促进地方招商引资及交流，为在豫企业尤其是洛阳企业插上腾飞的翅膀。（洛阳日报记者 赵佳 记者 刘冰 摄）