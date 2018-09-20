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洛阳广场文化狂欢月：百姓的节日 艺术的海洋
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-15 09:26

广场文化狂欢月活动现场

　　昨日上午，在周王城广场进行的“国色天香·河洛欢歌”广场文化狂欢月活动现场，偃师市豫剧团带来了大型古装豫剧《芦花记》，一声声韵味十足的唱腔，博得了现场观众的热烈掌声。

　　已经在西工区市府院社区居住了近30年的张书合老人，是广场文化狂欢月活动的忠实“粉丝”。“看了有将近10年了，每天早上吃完饭就过来凑热闹。”老人笑着说，平时，周王城广场就是老年戏迷的“根据地”，大伙儿经常凑在一起说说唱唱。今年，广场文化狂欢月活动已经推出了好几场戏曲专场，特别是各县市豫剧团带来的节目，吸引了不少自己的同龄人，大家边聊边看，非常开心。

　　趁着牡丹花开正艳，家住武汉的张先生一家三口自驾来洛旅游。13日下午，在周公营造洛邑的雕像前拍照留念之后，张先生来到广场文化狂欢月活动安排展板前，逐一拍下上面的内容。“我们打算在洛阳多待两天，如果时间允许，希望能来看看这些具有当地特色的节目。”张先生说。

　　主会场周王城广场的节目场场爆棚，各分会场的人气指数也在不断攀升。13日上午，洛龙区定鼎门广场举行了一场综艺演出，舞蹈、歌曲等节目挨个儿亮相，异彩纷呈；在位于西工区的市文化馆二楼小剧场，来自西工区、老城区、伊川县等地的多个朗诵团体共带来200多个节目，以朗诵会友，度过了一个充满诗意的周末。

　　“和往年相比，今年的节目内容更加丰富，数量也更多。”市文化馆相关负责人介绍，截至14日，在广场文化狂欢月的舞台上已有各单位精心选送的10余场演出轮番上演，百姓舞台比赛13场，参演人员多、辐射面广、群众参与性强。

　　“国色天香·河洛欢歌”广场文化狂欢月活动由市委宣传部、市文化广电和旅游局主办，自2007年推出以来，已成为牡丹文化节的一大亮点和全国群众文化活动的知名品牌，并荣获“全国特色广场文化活动”称号。在节目安排方面，该活动既有文艺团体的专场综艺演出，也有民间艺术表演、非遗项目展演等传统河洛文化节目，集中展示了近年全市群众文化发展成果。

　　精彩节目仍在进行中，“国色天香·河洛欢歌”广场文化狂欢月活动将推出第八届牡丹服饰创意大赛决赛，汝阳县、宜阳县戏曲专场，市舞蹈家协会专场，诗歌朗诵专场等高品质节目；瀍河区、洛龙区的文艺队伍和爱好者也将陆续走上百姓舞台，角逐“每日一星”奖项。每天9时30分至11时30分，周王城广场的文化狂欢还在继续上演。（洛阳日报记者 李岚 通讯员 张雷/文 李卫超/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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