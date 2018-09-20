洛阳成立军民融合创伤救治联盟

近日，联勤保障部队第989医院军民融合创伤救治联盟成立。该联盟旨在通过畅通救治网络、共享医疗资源、提升诊疗效率，实现军地创伤患者的高效救治，为军民融合发展提供良好示范。

近日，联勤保障部队第989医院军民融合创伤救治联盟成立。该联盟旨在通过畅通救治网络、共享医疗资源、提升诊疗效率，实现军地创伤患者的高效救治，为军民融合发展提供良好示范。

该联盟成员单位包括联勤保障部队第989医院、义煤集团总医院、市第三人民医院、新安县人民医院等20多家医院，是非营利性专科组织。联盟成立之后，将秉承“资源共享、优势互补、互利共赢、共谋发展”理念，促进实施双向转诊和分级诊疗，施行“创伤综合救治-创伤专科处理-创伤后康复”的一体化综合诊疗模式，为军地患者提供科学、便捷、经济、高效、连续的医疗照护；通过培育专科人才、开展临床研究、加强学术交流等形式，推动联盟医院相关学科协同发展，提升联盟单位整体创伤诊疗和科学研究水平。 （洛阳晚报记者 申利超 通讯员 李顺飞）

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联勤保障部队第989医院军民融合创伤救治联盟成员单位：联勤保障部队第989医院、义煤集团总医院、洛阳市第三人民医院、中信中心医院、洛阳石化医院、洛阳协和医院、洛阳王城医院、洛阳中和医院、洛阳古城骨伤医院、新安县人民医院、新安县中医院、伊川县人民医院、伊川县中医院、洛阳仁大医院、宜阳县人民医院、宜阳县中医院、宜阳县第二人民医院、宜阳县北城区人民医院、宜阳国康骨科医院、洛宁县人民医院、洛宁县中医院、嵩县人民医院、嵩县新华医院。