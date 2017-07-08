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打造智能产业生态 助推传统产业升级——访新松机器人自动化股份有限公司总裁 曲道奎
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-15 09:23

　　近日，市政府与新松公司签约。9日，新松机器人自动化股份有限公司总裁曲道奎参加了洛阳·2019城市经济创新发展论坛暨第37届洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会，他表示，该公司将在洛阳建设中原机器人及智能轨道交通产业园，包括研发中心、产业研究平台、生产制造平台及服务平台等，届时产业、创新、金融将以此为载体实现深度融合。

　　谈及为何选择落户洛阳，曲道奎说，第一，装备制造业是洛阳市的传统优势产业和支柱产业，这里工业基础良好；第二，洛阳是一个开放、充满活力的城市，这种活力和发展潜力是新松公司所看重的；第三，洛阳市委、市政府的诚信、高效和高水平服务营造了良好的营商环境，洛阳的产业方向与新松公司发展战略高度契合；第四，洛阳地处中原，区位优势明显，又是十三朝古都，在这里投资兴业，企业更有信心。

　　曲道奎介绍，该项目落户后，将利用新松公司在行业内的引领作用，使机器人、智能交通在洛阳加快落地，打造机器人、智能交通产业生态，为洛阳乃至整个中原地区提供发展支撑平台，实现传统产业的高技术化、智能化、数字化。另外，机器人是典型的战略性新兴产业，该项目也将在研发、创新、人才、金融投资、新兴产业培育等方面，为洛阳创造新的增长点。（洛阳日报记者 李冰 记者 刘冰 摄）
[ 责任编辑：马佳佳]
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