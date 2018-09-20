今年，21所港澳高校在我省招生

《洛阳晚报》记者昨日从市招办获悉，今年有21所港澳高校在我省招生，其中香港15所、澳门6所。市招办提醒考生：港澳高校招生分单独招生、统一招生两种形式，有意者可及早准备。

《洛阳晚报》记者昨日从市招办获悉，今年有21所港澳高校在我省招生，其中香港15所、澳门6所。市招办提醒考生：港澳高校招生分单独招生、统一招生两种形式，有意者可及早准备。

15所香港高校采取两种形式招生

在我省招生的香港高校共15所，其中13所单独招生，2所统一招生。

●13所单独招生的香港高校：香港大学、香港理工大学、香港科技大学、香港浸会大学、岭南大学、香港教育大学、香港公开大学、香港演艺学院、香港树仁大学、珠海学院、香港恒生大学、东华学院、香港高等教育科技学院。

市招办普招科科长高冰南介绍，这13所高校单独招生，招生计划不分到省，考生报名和咨询事宜由招生学校负责。报考这些学校，考生须参加高考，并按照香港高校要求报名、参加学校单独组织的笔试、面试，由学校根据考生高考成绩和本校对考生的单考成绩录取新生，7月7日前结束录取工作。他提醒考生，若被上述高校录取并经本人确认就读，就不再参加内地高校远程网上统一录取，省招办不再向其他高校投放已被录取的考生档案。

●2所统一招生的香港高校：香港中文大学、香港城市大学。

高冰南介绍，这2所高校按照内地普通高校统一招生形式招生，即由省招办统一公布招生计划、统一安排考生填报志愿、统一实行远程网上录取。这2所高校参加提前批次录取。

6所澳门高校均单独招生

在我省招生的澳门高校有6所，均单独招生。

●6所单独招生的澳门高校：澳门大学、澳门科技大学、澳门理工学院、旅游学院、澳门镜湖护理学院、澳门城市大学。

高冰南介绍，上述6所澳门高校均实行单独招生，招生计划不分到省，考生报名和咨询事宜由招生高校负责。他提醒，参加高考的考生可报考澳门高校，有意者可于6月1日至30日登录澳门高校网站，按要求直接向学校报名，高校会依据考生高考成绩和本校相关要求录取新生。至于各校具体招生情况，考生可登录澳门高等教育辅助办公室网站查询。

艺术类考生必须参加省统考

“港澳高校艺术类专业招生除了须执行上述政策，还要执行河南普通高等学校艺术类招生实施办法。艺术类考生必须参加河南省艺术类专业统一考试，且达到规定分数线的，方可按艺术类考生填报志愿。”高冰南说，报考艺术类本科专业的，要求考生文化考试和专业考试成绩分别达到河南省统一划定的艺术类本科录取文化控制分数线和艺术类本科录取专业控制分数线。

据悉，港澳高校学费相对高，学习、生活情况与内地高校有所不同，考生在报考前应综合考虑。您若想了解港澳高校相关情况，可登录教育部阳光高考信息平台、河南招生考试信息网。此外，本报1月15日B05版对港澳高校学习、生活、报考等情况进行了详细介绍，您也可参考。（洛阳晚报见习记者 刘敏）