青春“红马甲” 温暖洛城成新景

“阿姨，请问需要帮助吗？”昨日中午，在周王城广场东侧的公交站点，2名身着“红马甲”的青年志愿者向几位四川口音的老人热情询问。得知她们想要乘坐前往龙门石窟的公交车，2名志愿者推荐了81路，并为她们兑换了零钱。

青年志愿者在城市书房里开展服务

“阿姨，请问需要帮助吗？”昨日中午，在周王城广场东侧的公交站点，2名身着“红马甲”的青年志愿者向几位四川口音的老人热情询问。得知她们想要乘坐前往龙门石窟的公交车，2名志愿者推荐了81路，并为她们兑换了零钱。

进入4月，各地游客纷至沓来，洛阳青年志愿者也进入忙碌状态。除了各大景区、火车站、汽车站、高速公路出入口等窗口区域，今年，他们还把服务延伸到了城市书房、市规划展示馆等热门区域，为牡丹文化节增添了一抹靓丽的青春色彩。

结对城市书房增添“书香”

“请到城市书房避避雨吧！”12日下午，天气突变，豆大的雨点从天而降，让不少在王城公园内赏花的游客措手不及。那时，市中心医院和西工区的青年志愿者们正在王城公园内的城市书房里开展志愿服务，他们匆匆走出书房，向游客发出邀请。

“这里可以随便进？”“免费的吗？”面对邀请，不少游客满腹疑问。对此，青年志愿者们一一解答，在为他们消除疑问的同时，还为城市书房打起了“广告”：“洛阳全市已经建成115个城市书房，走在街头，只要看到‘河洛书苑’的标志，拿出您的身份证在门口一刷就能进，这里免费提供热水，报刊书籍随便看，走累了进来歇歇脚也行……”

这是团市委在全市范围内推出的“青春筑梦想河洛满书香”青年志愿服务活动。近半个月来，全市已有64家企事业单位、学校、医院的团组织与41家城市书房“点对点”结对，近3000名青年志愿者走进城市书房，为市民和外地游客提供信息咨询、书籍查找等力所能及的志愿服务。

随着该项志愿服务活动范围不断扩大，越来越多的外地游客走进城市书房，品味洛阳的历史文化。“果然是‘书香花香辉映’！”在上阳宫城市书房里，来自山西的游客董先生对城市书房连连点赞。

专业化志愿服务广传“青香”

“欢迎来到洛阳市规划展示馆，在这里，您将见证河洛大地的沧桑巨变……”14日上午，记者随一批游客走进市规划展示馆，来自河南科技大学的青年志愿者小符立刻迎上前来。

在一个多小时的参观过程中，小符详细讲解了洛阳的都城规划沿革、古代洛阳园林的规划沿革、中华人民共和国成立之后洛阳城市的发展脉络，以及未来的城市规划等内容，令参观者大开眼界。

当天上午，共有25名青年志愿者在此提供志愿讲解服务，他们来自河南科技大学建筑学院城乡规划相关专业。“他们虽然年轻，可讲解很专业，我自己看就是看个热闹，他们讲出来的才是门道，这趟洛阳没白来。”游客孟先生来自兰州，他到洛阳的第一站就是慕名拜访市规划展示馆，丰富的内容加上专业的讲解让他兴奋不已。

像小符这样的青年志愿者，在市规划展示馆共有100名，他们由团市委联合河南科技大学精挑细选而来，在牡丹文化节期间守候在馆内，为游客提供定制化、专业化的志愿服务。

如今，这种专业化的青年志愿服务，正在我市全面推广。13日，在“牡丹杯”2019年河南省集邮展览上，就有20名爱好集邮的青年志愿者提供服务；10日，第十一届全国牡丹画精品展开幕，12名美术专业的青年志愿者走进市美术馆，开启为期5天的定制服务。

助力节会活动奉献“花香”

“为洛阳添彩为青春增色”，是今年牡丹文化节青年志愿服务活动的主题。截至目前，我市已开展10余项青年志愿服务活动，在牡丹文化节大大小小的活动中，都可以看到青年志愿者的身影。

4月1日，在第37届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式现场，由多家企事业单位和大中专院校青年志愿者参与的《歌唱祖国》爱国快闪活动，引来众多媒体争相报道。4月10日，第37届中国洛阳牡丹文化节开幕式顺利举行，台前幕后，来自洛阳理工学院、洛阳师范学院等多所院校的数百名青年志愿者放弃休息时间积极参与各项筹备工作，得到了主办方的高度肯定。4月12日，团市委组织约200名青年志愿者，在洛邑古城为第三届河洛文化大集提供优质服务。

“4月，世界的目光聚焦洛阳，我们期待通过河洛青年志愿者专业、热情、充满活力的服务，彰显洛阳城市的气质和温度，展示洛阳人民的良好精神风貌。”团市委书记、党组书记王智介绍，目前全市共有各类青年志愿者组织140余个，成员大部分来自高新科技企业、科研院所、大中专院校等单位，具有年轻化、学历高的特点。下一步，团市委将积极探索更加灵活的志愿服务方式，充分发挥他们的智慧，激发志愿服务新活力，为推动城市和社会发展贡献青春力量。（洛阳日报记者 智慧 实习生 廖雅婷 通讯员 张珂 文/图）