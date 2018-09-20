洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳牡丹绘画艺术作品大赛启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-15 09:26

“小画家”们现场作画 记者 张怡熙 摄

　　13日上午，花彩墨香·大美洛阳“金葵花”杯2019牡丹绘画艺术作品大赛启动仪式暨第十四届万人小手画牡丹活动在中国国花园隆重举行。来自全市多所学校的近万名孩子和家长围坐在一起，共同画出洛阳最美季节里的国色天香。

　　此次活动由中共洛阳市委宣传部主办，洛阳日报报业集团、洛阳市文联和招商银行洛阳分行承办，著名画家王绣、文柳川、高少华、张建京、刘久亮也出现在活动现场，认真指导“小画家”们作画。

　　“看到越来越多的孩子加入这项活动，我感到很高兴。”王绣已经连续多年担任万人小手画牡丹活动的顾问老师。她说，今年扩大到面向全市牡丹绘画艺术爱好者开展作品征集，这对于推动洛阳牡丹主题文化发展，有着更加积极的作用和重要意义，能够为更多人打造一个传播牡丹文化、传播洛阳精神文明的好平台。

　　2019牡丹绘画艺术作品大赛分为现场作画(少儿组)和线上报名、线下征稿(成人组)两种形式，少儿组现场作画已于13日举行。成人组的线上报名时间为即日至4月30日；线下征稿时间为4月15日至5月15日；评选时间为5月16日至5月31日。

　　大赛颁奖时间在6月上旬。6月中旬，主办方还将对获奖作品进行爱心义拍，所得款项将用于社会公益事业，凡拍卖出的作品，将由大赛组委会为作者颁发“爱心捐赠”荣誉证书。具体报名方式的咨询电话为63217609、18637985661。(洛阳日报记者 李岚)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·麻疹疫情敲警钟 接种疫苗最有效
  • ·重点来了，这份“吃药忌口清单”可以救命！
  • ·想要春天不生病，四大“开关”你要知道
    		•
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
        串串，是一只2015年出生的雪纳瑞小公狗，刚把它抱回家时，主人颜颜还是单身，只想有个伴儿陪着她。2016年年...
  • ·莫道古寺无可观 风吹桃花落碧潭
  • ·鹰嘴山：有花赏 能亲水 可钓鱼 路边还会蹿出大野兔
  • ·这个喵星人有点儿冷
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳小浪底南岸灌区工程开工建设 估算...
  • 洛阳应天门灯光秀表演时间确定
  • 年底前，洛阳多条干线公路将通车
  • 中国工业遗产保护名录公布 陇海铁路上榜
  • 空中护航洛阳牡丹文化节
  • 洛阳公交车上的“空乘”式服务，您想...
  • 龙门石窟人如潮
  • 明日起，来免费领取最新版洛阳交通旅...
  • 刘宛康会见正大制药集团总裁郑翔玲一行
  • 洛阳市迎来客流小高峰 景区、牡丹观...
    		•
    百姓呼声
    好消息！洛阳正大广场预计今年4月21日开业
    投诉：公交急转弯致车内人员摔伤，无人解决
    精彩图片
    高清美图来啦！第37届...
    厉害！河科大一宿舍4名...
    洛阳这些“冷门”赏花...
    第十一届全国牡丹画精...
    精彩热帖

    花开洛阳 喜迎游客

    隋唐牡丹花更艳

    穿唐装 赏牡丹

    手工牛肉丸免费送！
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605