洛阳牡丹绘画艺术作品大赛启动

13日上午，花彩墨香·大美洛阳“金葵花”杯2019牡丹绘画艺术作品大赛启动仪式暨第十四届万人小手画牡丹活动在中国国花园隆重举行。来自全市多所学校的近万名孩子和家长围坐在一起，共同画出洛阳最美季节里的国色天香。

“小画家”们现场作画 记者 张怡熙 摄

13日上午，花彩墨香·大美洛阳“金葵花”杯2019牡丹绘画艺术作品大赛启动仪式暨第十四届万人小手画牡丹活动在中国国花园隆重举行。来自全市多所学校的近万名孩子和家长围坐在一起，共同画出洛阳最美季节里的国色天香。

此次活动由中共洛阳市委宣传部主办，洛阳日报报业集团、洛阳市文联和招商银行洛阳分行承办，著名画家王绣、文柳川、高少华、张建京、刘久亮也出现在活动现场，认真指导“小画家”们作画。

“看到越来越多的孩子加入这项活动，我感到很高兴。”王绣已经连续多年担任万人小手画牡丹活动的顾问老师。她说，今年扩大到面向全市牡丹绘画艺术爱好者开展作品征集，这对于推动洛阳牡丹主题文化发展，有着更加积极的作用和重要意义，能够为更多人打造一个传播牡丹文化、传播洛阳精神文明的好平台。

2019牡丹绘画艺术作品大赛分为现场作画(少儿组)和线上报名、线下征稿(成人组)两种形式，少儿组现场作画已于13日举行。成人组的线上报名时间为即日至4月30日；线下征稿时间为4月15日至5月15日；评选时间为5月16日至5月31日。

大赛颁奖时间在6月上旬。6月中旬，主办方还将对获奖作品进行爱心义拍，所得款项将用于社会公益事业，凡拍卖出的作品，将由大赛组委会为作者颁发“爱心捐赠”荣誉证书。具体报名方式的咨询电话为63217609、18637985661。(洛阳日报记者 李岚)