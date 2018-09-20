逃犯骑车与警车“擦肩而过”被民警一眼认出

昨日，高新派出所民警给记者讲了一件事：一名男子骑着电动车与警车“擦肩而过”，民警看了一眼，发现他竟是一名逃犯。

昨日，高新派出所民警给记者讲了一件事：一名男子骑着电动车与警车“擦肩而过”，民警看了一眼，发现他竟是一名逃犯。

13日13时许，高新派出所丰李警务工作站郭鑫和同事接到一起报警，报警人称钱包丢失。

接到报警后，郭鑫和民警立即前往处理。他们驾驶警车从单位出来后，经青年路由北向南向报警地点行驶。

行驶中，郭鑫从后视镜中看到一名男子骑着一辆电动车与他们同向行进。他看了男子一眼，觉得很眼熟，很像今年2月发生的一起刑事案件的逃犯金某。

民警放慢车速，再次确认后，立即下车，并叫出了他的名字。听到有人叫自己，金某下意识地停下了车子，没想到躲躲藏藏了两个月，一上街竟被民警一眼认出。

目前，金某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办。（洛阳晚报记者 申利超 通讯员 苏毓亮）