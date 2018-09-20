逃犯骑车与警车“擦肩而过”被民警一眼认出

昨日，高新派出所民警给记者讲了一件事：一名男子骑着电动车与警车“擦肩而过”，民警看了一眼，发现他竟是一名逃犯。
昨日，高新派出所民警给记者讲了一件事：一名男子骑着电动车与警车“擦肩而过”，民警看了一眼，发现他竟是一名逃犯。
13日13时许，高新派出所丰李警务工作站郭鑫和同事接到一起报警，报警人称钱包丢失。
接到报警后，郭鑫和民警立即前往处理。他们驾驶警车从单位出来后，经青年路由北向南向报警地点行驶。
行驶中，郭鑫从后视镜中看到一名男子骑着一辆电动车与他们同向行进。他看了男子一眼，觉得很眼熟，很像今年2月发生的一起刑事案件的逃犯金某。
民警放慢车速，再次确认后，立即下车，并叫出了他的名字。听到有人叫自己，金某下意识地停下了车子，没想到躲躲藏藏了两个月，一上街竟被民警一眼认出。
目前，金某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办。（洛阳晚报记者 申利超 通讯员 苏毓亮）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605