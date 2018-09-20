洛阳13个小游园 送来绿色新福利

“小区附近建了小游园，家门口就能踏青赏花，真美。”近日，在位于政和东路与新伊大街交叉口的一片绿地内，市民赵宁和老伴儿舒展筋骨，心情舒畅。

“小区附近建了小游园，家门口就能踏青赏花，真美。”近日，在位于政和东路与新伊大街交叉口的一片绿地内，市民赵宁和老伴儿舒展筋骨，心情舒畅。

春天是踏青的好时节，随着一批新的小游园落成投用，我市又有不少居民享受到了家门口的绿色福利。截至目前，今年全市已建成街头小游园13个，小游园建设实现“开门红”。

体验：园内生机勃勃、人气十足

这些刚建成的小游园怎么样？连日来，记者到部分游园进行了体验，一起来看看吧。

●同乐桥游园

位置：西工区建福路与纱厂路交叉口西南角。

辐射社区：天成一品小区、东涧沟社区等。

改造特色：闲置绿地升级。

居民回忆：以前这里是一小块绿地，种了些树和草，只能远观，不能亲近。

记者体验：如今，这里已经是一个开放式的休闲广场，广场周围绿植环绕，绿地间还按照“海绵城市”的要求，铺装了陶红色的透水砖，走在上面，惬意十足。

主要绿化植物：黄山栾、银杏、白皮松、紫玉兰、桂花、红叶石楠、珊瑚树、紫薇、木槿等。

●延秋游园

位置：高新区辛店镇延秋村居民小区门口。

辐射社区：延秋村居民小区等。

改造特色：街边空地提升。

居民回忆：这里以前是块挺大的空地，有条水渠从中穿过，周围光秃秃的，不好看，对孩子们还存在安全隐患。

记者体验：这个小游园建在渠上，为了最大限度利用空间，设计方将经过空地的水渠封住了一部分，借助周围的地势，修建了3个亭廊型花架，并配套设置了健身器材。看得出来，附近的居民很喜欢这样的设计，大伙儿凑在一起聊天，邻里们的关系更近了。

主要绿化植物：朴树、桂花树、红枫、栾树、银杏、青桐、苦楝等。

●东溪游园

位置：定鼎门街宜人路至伊洛路段沿渠绿化带。

辐射社区：政和东郡、顺驰第一大街、龙康小区、帝都国际城等。

改造特色：增加休闲功能，提升景观品质。

居民回忆：以前渠边树木杂乱无章，环境又脏又乱，大家都不愿靠近。

记者体验：沿渠由南向北行走，不时遇到散步的居民。长约3公里的渠边绿化带，共分成7处小游园，健身步道、休闲广场一应俱全，漫步其中，小桥流水、绿植环绕，加上仿唐风格的廊桥、街灯等装饰，让人宛如进入了一幅水墨风景画。

主要绿化植物：桂花树、造型小叶女贞、中山杉、银杏、海桐球、黄馨、麦冬等。

●小石桥游园

位置：洛邑古城南门东侧。

辐射社区：东城壕小区、汽配城小区、新房家园、升龙天玺小区等。

改造特色：地上地下综合利用。

居民回忆：改造前，这里树木比较稀疏，小路口较多，基本没有供大家休闲娱乐的场所。

记者体验：园内的仿古重檐圆亭古香古色，与不远处的文峰塔遥相呼应。层层绿色中，红色的健康步道点缀其中，不时有居民从上面快步走过。游园下是一个两层的地下停车场，共有停车位213个，可供游客和附近居民使用。

主要绿化植物：香樟、广玉兰、白皮松、海棠、女贞、丁香等。

●党建主题游园

位置：吉利区河阳路和中原路之间。

辐射社区：瑞隆花园、三和社区、立士庄、开元社区等。

改造特色：党建主题，寓教于乐。

居民回忆：此处原来是排洪沟两侧的空地，由于位于市场和生活区之间，过往居民众多，环境比较脏乱。

记者体验：走进游园，党建文化墙颇为醒目，在借助排洪沟两侧地势修建的健身广场和儿童游乐区内，有老人正带着孩子玩耍。经过治理的排洪沟流水潺潺，与园内植物相映成趣。

主要绿化植物：枇杷、樱花、石榴、大叶女贞、雪松等。

规划：游园数量将持续增加

市城市管理局相关负责人介绍，截至目前，我市今年已建成街头小游园13个。除了上述几个，还有涧西区的秦岭路二社区游园、瀍河区的邢家堂游园一期、高新区的吕沟游园、西工区的涧河东路游园等。

这些小游园，在绿化中明显提高了乡土树种的比例，同时也尽可能为周边居民提供休闲健身器材、儿童乐园等。“海绵城市”理念也处处体现在小游园设计中，园内的透水、透气环保型材料铺装面积超过了总铺装面积的60%。

眼下，我市游园新建、扩建和改造项目正紧锣密鼓地进行。按照规划，今年我市仍要新建、改扩建50个小游园，预计6月底前，将再有一批小游园投入使用，“出门见园”“开窗见绿”将惠及更多居民。（洛阳日报记者 智慧 实习生 廖雅婷 通讯员 李辉）