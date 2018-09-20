洛阳这个公园发动百余人 只为给4700元现金寻找失主

昨日，王城公园工作人员致电本报记者：一名游客在景区捡到了装有4700元现金等物的挎包，为了找失主，他们发动了100多名工作人员在景区寻找。

两位老人向工作人员表示感谢

昨日，王城公园工作人员致电本报记者：一名游客在景区捡到了装有4700元现金等物的挎包，为了找失主，他们发动了100多名工作人员在景区寻找。

12日上午，王城公园安保部负责人刘国岩与同事正在值班，一名游客走过来，把一个玫红色挎包交给他。该游客姓赵，来自郑州。他说，挎包是他在公园里捡的。

刘国岩打开挎包发现，里面装有4700元现金、2张身份证，还有银行卡和酒店房卡。相关证件显示，失主是一对儿来自黑龙江的年过七旬的夫妇。

当时，正值景区客流高峰，尽管刘国岩立即安排人广播寻人，可迟迟没有消息。随后，他想起散布在景区各个岗位上的100多名同事。“用工作对讲机发动大家在周边找找，这样找到的机会更多些。”刘国岩说，随后，他通过对讲机发布了相关信息。

果然，不久后消息就来了！刘国岩的一名同事听到对讲机里的找人信息后，在游乐场区域发现了一对儿神色慌张的老夫妇。他上前询问后确认，丢包的正是这对老人。“当时，俩老人只顾着找包，没听到广播信息，急得正掉眼泪。”刘国岩说。

得知包有了下落，俩老人也喜笑颜开。“没想到为找我们，你们发动了这么多人，真是太谢谢了！”老人说，他们此次是专程从黑龙江来洛阳看牡丹的。当时，他们只顾着和牡丹拍照，转眼就忘记把挎包放在哪里了。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 乔丽娜）