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外地轿车高速公路上抛锚 幸好巡逻员赶来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-15 09:12

巡逻员正在给杨先生的车加油（受访者供图）

　　14日上午，三门峡的杨先生致电洛阳晚报，想找到在高速公路上帮助他的巡逻员当面致谢。

　　杨先生说，13日，长年在北京工作的他开车带着家人到洛阳看牡丹，当日傍晚游玩结束后，他驾车沿郑卢高速返回三门峡老家。20时30分许，刚过郑卢高速韩城服务区，杨先生发现车子燃油不足。没一会儿，车就失去了动力，他赶紧将车滑行到应急车道上。

　　“我打开应急车灯，下车去放置反光锥并催妻子带着1岁的儿子和5岁的女儿到护栏外避险。”杨先生说，他刚从后备厢里取出反光锥，一辆闪着警灯的路政巡逻车就从身后驶来。很快，巡逻车已经停在了应急车道上。

　　两名年轻的巡逻员得知情况后，立即驾驶巡逻车载着杨先生到附近加油站买油。当日22时许，车子重新加注完燃油，杨先生载着家人继续上路。“当时，我有些慌张，没顾上询问他们的姓名及工作单位。”杨先生说。

　　14日上午，记者多方联系得知，救助杨先生的巡逻员是洛阳高速公路管理处洛宁路政大队的李鹏飞和赵旭。“对于我们来说这种事儿很常见，也是分内的事儿。”该队负责人李钇澜说。

　　“两位巡逻员对我们的帮助，让我和家人感到很温暖。”杨先生说，他找人专门做了一面锦旗，待两名巡逻员上岗后，他将带着家人到队里当面致谢。（洛阳晚报记者 郭学锋）
[ 责任编辑：席倩倩]
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