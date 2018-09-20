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新安县一半挂货车与公交车相撞 3名人员被困
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-15 08:55
消防队员将被困人员从车内抬出 （视频截图）

　　昨日，记者从市消防救援支队得知一件事：一辆半挂货车拐弯时与一辆公交车相撞，公交车车厢严重变形，车窗玻璃破碎，3名乘客被困车上，消防队员展开紧急救援。

　　12日16时许，天正下着雨，新安县消防救援大队接到报警称，在该县某省道石庙段发生一起事故，一辆半挂货车拐弯时侧面撞击一辆公交车车厢，导致公交车上3名乘客被困。消防队员到达现场看到，公交车左侧车厢严重变形，两面车窗玻璃破碎，窗框扭曲凹陷，车厢铁皮侵入车体近50厘米。

　　“被困的3名乘客中，1名中年男子左脚被变形的车体夹住，1名小伙儿被座位夹住腿，面部也被玻璃划伤，还有1名女子被座位前后夹住，没办法站立。”消防队员说，加上受到惊吓，3名被困人员情绪很不稳定，他们一边安抚对方的情绪，一边想办法施救。

　　经过商讨，消防队员进入车内，合力把第5排座位往后掰，使被困女子脱困，然后与车外救援人员配合，利用担架将对方送出。接着，消防队员利用破拆工具，破拆变形的车厢，将中年男子救出。随后，消防队员搬动变形的第3排座位，将受伤的小伙儿抱起，放上担架通过车窗抬出。

　　经过半个多小时的紧张救援，消防队员成功救出3名被困人员，并协助急救人员将人送往医院救治。目前，交警部门正就事故具体原因进行调查。（洛阳日报记者 魏巍 通讯员 王倩）
[ 责任编辑：王静怡]
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