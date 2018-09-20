洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

小游客赏花时突发高烧昏厥 洛阳警民接力救助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-15 09:10

 

民警紧急将孩子抱出 马洪涛 摄

　　“让一下，快让一下！”13日，在中国国花园，随着民警的吆喝，人群中迅速让出一条通道。当天，一名小游客突发高烧晕厥，派出所民警、出租车司机、交巡大队交警传递接力棒，与时间赛跑，为病人争取治疗时机。

　　“有个孩子晕倒了，快去看看吧”

　　13日的中国国花园游人如织，16时40分，一名游客匆匆跑到东门的报警点求助：“有个孩子晕倒了，快去看看吧，就在坐电瓶车的地方！”

　　安乐派出所案件侦办大队民警麻强立询问孩子的情况，那名游客说他路过看到的，具体情况不太清楚。麻强立赶紧叫上同事王亚凯往100米外的电瓶车乘车处跑，俩人老远就看到一名女游客无助地抱着一个四五岁的男孩。

　　见民警出现，女游客像是看到了救星，求民警送他孩子去医院。王亚凯看到，昏厥的男孩就像一根软面条，无力地躺在妈妈的怀里，并伴有抽搐。母子身旁有一男一女两位老人，同样焦急无助。

　　他们与时间赛跑，为小游客争取时间

　　得知男孩高烧超过40℃，王亚凯不敢耽误时间，从女游客怀里接过男孩，转身就往中国国花园东门冲去，麻强立在他前面跑，吆喝着提醒前方人群：“让一下，快让一下！”

　　听到麻强立的吆喝声，人群中迅速让出一条通道。抱着男孩跑到东门外的龙门大道，王亚凯拦下一辆出租车，因车内空间有限，他催女游客及两位老人上车，赶紧带孩子去医院。

　　麻强立看到，安乐交巡大队四中队中队长崔晓东恰好在附近执勤，他便找到对方说明情况，崔晓东当即安排交警李宇光骑上巡逻摩托车，为出租车开路。

　　李宇光拉响警笛，带着出租车一路疾行，仅用十几分钟，就赶到了10公里外的洛阳新区人民医院。女游客下车时要付车费，司机摆手催促说：“不要了，赶紧带孩子去看病！”

　　在新区人民医院急诊科，经过1个小时的抢救，男孩情况稍微稳定，虽不再抽搐，但体温仍未降到40℃以下。其间，李宇光的心一直悬着，焦急地在一旁守候。

　　随后，女游客想将孩子转到河科大一附院开元院区继续治疗，医生同意后，李宇光又骑车一路护送，帮他们省了不少时间。

　　小游客已到郑州治疗，家长想找的哥还车费

　　14日，女游客拨打110求助称，想寻找13日那天帮她的派出所民警、交警及那名出租车司机。

　　女游客告诉记者，她姓陈，家住郑州，此次带爸妈和孩子来洛阳赏牡丹，不巧孩子突然发烧。

　　“感谢派出所民警和交警。”陈女士说，13日那天，如果没有这些好心人相助，她孩子不可能得到及时抢救。她已带孩子回郑州继续治疗，目前孩子病情已好转，具体发烧原因尚待进一步检查。

　　“等孩子康复出院了，我一定带他再来洛阳，要感谢大家。”陈女士说，遗憾的是，13日，在洛阳新区人民医院门口，她只顾着孩子，没记住那辆出租车的车牌号，也忘了问司机的名字和电话，至今还欠着车费。因此，除了王亚凯、麻强立、崔晓东和李宇光，她还想找到那名出租车司机，说声谢谢并把车费付了。（洛阳晚报记者 牛鹏远 通讯员 方楚）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·麻疹疫情敲警钟 接种疫苗最有效
  • ·重点来了，这份“吃药忌口清单”可以救命！
  • ·想要春天不生病，四大“开关”你要知道
    		•
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
        串串，是一只2015年出生的雪纳瑞小公狗，刚把它抱回家时，主人颜颜还是单身，只想有个伴儿陪着她。2016年年...
  • ·莫道古寺无可观 风吹桃花落碧潭
  • ·鹰嘴山：有花赏 能亲水 可钓鱼 路边还会蹿出大野兔
  • ·这个喵星人有点儿冷
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳小浪底南岸灌区工程开工建设 估算...
  • 洛阳应天门灯光秀表演时间确定
  • 年底前，洛阳多条干线公路将通车
  • 中国工业遗产保护名录公布 陇海铁路上榜
  • 空中护航洛阳牡丹文化节
  • 洛阳公交车上的“空乘”式服务，您想...
  • 龙门石窟人如潮
  • 明日起，来免费领取最新版洛阳交通旅...
  • 刘宛康会见正大制药集团总裁郑翔玲一行
  • 洛阳市迎来客流小高峰 景区、牡丹观...
    		•
    百姓呼声
    好消息！洛阳正大广场预计今年4月21日开业
    投诉：公交急转弯致车内人员摔伤，无人解决
    精彩图片
    高清美图来啦！第37届...
    厉害！河科大一宿舍4名...
    洛阳这些“冷门”赏花...
    第十一届全国牡丹画精...
    精彩热帖

    花开洛阳 喜迎游客

    隋唐牡丹花更艳

    穿唐装 赏牡丹

    手工牛肉丸免费送！
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605