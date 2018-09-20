小游客赏花时突发高烧昏厥 洛阳警民接力救助

“让一下，快让一下！”13日，在中国国花园，随着民警的吆喝，人群中迅速让出一条通道。当天，一名小游客突发高烧晕厥，派出所民警、出租车司机、交巡大队交警传递接力棒，与时间赛跑，为病人争取治疗时机。

民警紧急将孩子抱出 马洪涛 摄

“让一下，快让一下！”13日，在中国国花园，随着民警的吆喝，人群中迅速让出一条通道。当天，一名小游客突发高烧晕厥，派出所民警、出租车司机、交巡大队交警传递接力棒，与时间赛跑，为病人争取治疗时机。

“有个孩子晕倒了，快去看看吧”

13日的中国国花园游人如织，16时40分，一名游客匆匆跑到东门的报警点求助：“有个孩子晕倒了，快去看看吧，就在坐电瓶车的地方！”

安乐派出所案件侦办大队民警麻强立询问孩子的情况，那名游客说他路过看到的，具体情况不太清楚。麻强立赶紧叫上同事王亚凯往100米外的电瓶车乘车处跑，俩人老远就看到一名女游客无助地抱着一个四五岁的男孩。

见民警出现，女游客像是看到了救星，求民警送他孩子去医院。王亚凯看到，昏厥的男孩就像一根软面条，无力地躺在妈妈的怀里，并伴有抽搐。母子身旁有一男一女两位老人，同样焦急无助。

他们与时间赛跑，为小游客争取时间

得知男孩高烧超过40℃，王亚凯不敢耽误时间，从女游客怀里接过男孩，转身就往中国国花园东门冲去，麻强立在他前面跑，吆喝着提醒前方人群：“让一下，快让一下！”

听到麻强立的吆喝声，人群中迅速让出一条通道。抱着男孩跑到东门外的龙门大道，王亚凯拦下一辆出租车，因车内空间有限，他催女游客及两位老人上车，赶紧带孩子去医院。

麻强立看到，安乐交巡大队四中队中队长崔晓东恰好在附近执勤，他便找到对方说明情况，崔晓东当即安排交警李宇光骑上巡逻摩托车，为出租车开路。

李宇光拉响警笛，带着出租车一路疾行，仅用十几分钟，就赶到了10公里外的洛阳新区人民医院。女游客下车时要付车费，司机摆手催促说：“不要了，赶紧带孩子去看病！”

在新区人民医院急诊科，经过1个小时的抢救，男孩情况稍微稳定，虽不再抽搐，但体温仍未降到40℃以下。其间，李宇光的心一直悬着，焦急地在一旁守候。

随后，女游客想将孩子转到河科大一附院开元院区继续治疗，医生同意后，李宇光又骑车一路护送，帮他们省了不少时间。

小游客已到郑州治疗，家长想找的哥还车费

14日，女游客拨打110求助称，想寻找13日那天帮她的派出所民警、交警及那名出租车司机。

女游客告诉记者，她姓陈，家住郑州，此次带爸妈和孩子来洛阳赏牡丹，不巧孩子突然发烧。

“感谢派出所民警和交警。”陈女士说，13日那天，如果没有这些好心人相助，她孩子不可能得到及时抢救。她已带孩子回郑州继续治疗，目前孩子病情已好转，具体发烧原因尚待进一步检查。

“等孩子康复出院了，我一定带他再来洛阳，要感谢大家。”陈女士说，遗憾的是，13日，在洛阳新区人民医院门口，她只顾着孩子，没记住那辆出租车的车牌号，也忘了问司机的名字和电话，至今还欠着车费。因此，除了王亚凯、麻强立、崔晓东和李宇光，她还想找到那名出租车司机，说声谢谢并把车费付了。（洛阳晚报记者 牛鹏远 通讯员 方楚）