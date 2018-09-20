本周洛阳天气唱“对台戏” 前段升温后段雨

今天晴天到多云，偏南风2级至3级，气温10℃到22℃。

在二十四节气中，十五天为一节气，一节气分为三候，五日为一候。今天是清明节气三候的第一天，三候到来，意味着清明节气即将接近尾声。

央视气象节目主持人宋英杰在《二十四节气志》一书中这样写道：进入清明节气，春不再躲躲藏藏，开始实施“普惠制”。

清明节气，是春天在“势力范围”上反超冬季的节气，也是春季气温升高最快的节气。此话非虚，春雨过后，本周我市将迎来持续升温，周三、周四，我市最高气温将开启“3”字头。

本周天气，前段升温后段迎雨，准备拿出短袖的您，也别忙着收秋裤。春雨到来后，晚间气温有所下降，老人、小孩儿还需添衣。

市气象台预计，今天晴天到多云，偏南风2级至3级，气温10℃到22℃；明天多云转晴天，偏南风3级左右，气温9℃到28℃。17日(周三)：晴天到多云，偏南风3级至4级，气温15℃至31℃；18日(周四)：多云到阴天，傍晚到夜里局部地区有阵雨，气温16℃至32℃；19日(周五)：阴天转小雨，局部地区有中雨，东北风4级左右，气温10℃至22℃；20日(周六)：阴天有小雨，气温12℃至20℃。 （洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 禹东晖）