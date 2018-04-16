第三届牡丹之约·全球产业融合论坛举办

13日，今年牡丹文化节经贸活动之一、第三届牡丹之约·全球产业融合论坛在洛阳师范学院举办。

13日，今年牡丹文化节经贸活动之一、第三届牡丹之约·全球产业融合论坛在洛阳师范学院举办。

本届论坛由商务部投资促进事务局、洛阳市政府、电子商务交易技术国家工程实验室等联合主办，围绕“产业智教育”“产业大数据”“产业互联网”三大主题，以主题演讲、圆桌对话等形式展开。论坛邀请了中国工程院院士谭建荣、电子商务交易技术国家工程实验室主任柴跃延等来自高校、科研院所、企业的专家、学者和业内人士，深入探讨了产教融合发展中产业立体化人才培养创新模式，基于产业大数据优化升级传统产业路径，融合生态发展新趋势、新格局、新规则，如何构造产业互联网智慧服务生态圈等，为推动全球产业融合提供了新思路。

同期还举行了产业智教育横向科研项目启动仪式。项目结合洛阳师范学院学科专业优势，提供基于“教育资源+产业数据+互联网思维”的一体化数字云生态教育解决方案，实现教育链、人才链、产业链、创新链有机衔接，促进“政、产、学、研、用、金、创”一体化。

商务部投资促进事务局副局长李勇、商务部电子商务和信息化司原巡视员聂林海，市领导胡衡庐、李钢锤等参加相关活动。（洛阳日报首席记者 张锐鑫）