洛阳公交车上的“空乘”式服务，您想体验不

“您好，欢迎乘车！”13日，在81路公交车始发站洛阳火车站，身着蓝色套装的导乘员向上车的乘客问候。这让乘客既感新奇，又觉温馨，还有人赞叹：“洛阳公交车的服务都赶上‘空乘’了。”导乘员能提供哪些服务？何时乘车能享受到这一服务？记者进行了跟车体验。

导乘员搀扶老人落座

“您好，欢迎乘车！”13日，在81路公交车始发站洛阳火车站，身着蓝色套装的导乘员向上车的乘客问候。这让乘客既感新奇，又觉温馨，还有人赞叹：“洛阳公交车的服务都赶上‘空乘’了。”导乘员能提供哪些服务？何时乘车能享受到这一服务？记者进行了跟车体验。

记者体验：导乘员像空姐，公交司机比专车司机还讲究

在81路公交车始发站洛阳火车站，一辆复古铛铛车进站后，一名导乘员便主动站在门口，一有乘客上车，就亲切地问候：“您好，欢迎乘车。”有带东西的乘客或是老人上车，导乘员会主动提供帮助，安排其尽快落座。

导乘员的蓝色套装十分得体，左胸前还绣有市公交集团的标志，随身佩戴有扩音器。记者随着人流上车发现，司机的装束也与往日不同，白色衬衣、黑色西裤显得格外精神，还戴着领结和手套，十分正式。一名外地乘客看着惊奇，说：“这导乘员看着像空姐，司机比专车司机还讲究，稀罕稀罕。”旁边一名男士说：“我这洛阳人也是头一回见呢，洛阳公交车的服务都赶上‘空乘’了！”

当公交车行驶至金谷园路时，导乘员开始向乘客介绍金谷园路的由来；当快到周王城广场站时，导乘员介绍了天子驾六博物馆；当快到玻璃厂路站时，导乘员又介绍了附近的天堂明堂……每到一站，都有相应的介绍。不少外地游客意犹未尽，还请导乘员仔细讲解。

导乘员：培训之外自己熟悉线路，结合知识储备为乘客讲解

市公交集团有关负责人介绍，81路公交车从洛阳火车站开往龙门石窟，是我市公交线路中的重要旅游线路之一。在牡丹文化节期间，为给乘客提供更加优质的服务，市公交集团首次集中培训了80名导乘员，在该线路的39辆车上进行试点。这些随车的导乘员在双休日和节日提供服务，实行上午、下午两班倒。随后根据试点情况，市公交集团或将在其他旅游线路推出此项服务。

导乘员王慧娇说，正式上岗前，她们经过了礼仪、讲解、着装等多方面的培训，市公交集团还组织大家集中跟车讲解，自己在培训之外又单独坐车熟悉线路。

“线路讲解词肯定要记准记牢，但自己也要有额外的知识储备，这样才能在讲解时得心应手，更好地解答乘客的问题。”王慧娇说，“尽管进行了充分准备，但面对自己不知道的问题，一定要诚实，不能误导乘客。”

穿着高跟鞋，在行驶的公交车上站半天，讲解的同时还要及时应对各种突发状况，导乘员的工作着实不易，但一聊起车上的经历，王慧娇精神头就来了：“大家都想把这件事做好。”

市公交集团：牡丹文化节期间，根据乘客数量及时调配运力

除了试行在81路上打造精品旅游线路，市公交集团有关负责人介绍，为保证牡丹文化节期间游客出行，市公交集团还会根据乘客数量及时调配运力，部分旅游线路增加发车频次，保证运力充足。

牡丹文化节期间，市公交集团还开通了5条临时旅游专线，有国家牡丹园至国际牡丹园专线、西关环线、白马寺至东花坛专线、牡丹广场环线、洛阳龙门站至龙门石窟专线，方便游客便捷到达我市各旅游景点和牡丹园。

此外，全市重要交通中转点的20多个公交志愿服务站可为乘客提供指路导乘、零钱兑换等服务。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 刘峰 文/图）