2019年“一带一路”（洛阳）旅行商大会举行

11日至13日，2019年“一带一路”(洛阳)旅行商大会在我市举行，来自“一带一路”国家旅行商、外资旅行社驻华办事处、国内主要入境游旅行社的百余位嘉宾相约牡丹花城，感受洛阳旅游新变化。

11日至13日，2019年“一带一路”(洛阳)旅行商大会在我市举行，来自“一带一路”国家旅行商、外资旅行社驻华办事处、国内主要入境游旅行社的百余位嘉宾相约牡丹花城，感受洛阳旅游新变化。

该活动由市文化广电和旅游局组织，通过举办“洛阳旅游之夜”、隋唐洛阳城国家历史文化公园全球推介会、旅游产品踩线调研等活动，向与会者推介展示洛阳的优质旅游资源。

作为国内较早开展入境旅游活动的城市，洛阳入境游在品牌认知、产品线路、服务设施、人才储备等方面体系完善，与“一带一路”沿线国家和地区的文化旅游交流、合作不断加强。

在“洛阳旅游之夜”活动上，我市向与会旅行商推介了洛阳旅游新产品，参会旅行商代表实地考察了龙门石窟、白马寺、隋唐洛阳城国家遗址公园明堂天堂、应天门、九洲池、洛邑古城、关林及中国国花园等景区(点)，为我市旅游发展态势和丰富的旅游产品点赞。（洛阳晚报记者 常书香 通讯员 周亚伟）