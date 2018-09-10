陈俊武：三个“无怨无悔” 满腔报国热忱

洛阳牡丹真国色，花开时节动京城。12日上午，在位于涧西区的中石化洛阳工程有限公司内，来自全国各地的专家、学者济济一堂，中国石化集团公司组织的学习陈俊武同志先进事迹座谈会在这里举行。

洛阳牡丹真国色，花开时节动京城。12日上午，在位于涧西区的中石化洛阳工程有限公司内，来自全国各地的专家、学者济济一堂，中国石化集团公司组织的学习陈俊武同志先进事迹座谈会在这里举行。

会上，曾经与陈俊武院士共事过的同事通过讲述陈俊武故事、追寻陈俊武足迹，一位可亲、可敬、可学的老科学家形象展现在大家面前。

有国才有家，他的心中时刻装着国家和人民

对陈俊武院士有所了解的人都知道，从他22岁参加工作算起，到今年92岁高龄依然每天都去单位上班，在他70年的职业生涯中，始终都和两个字分不开——石油。

陈俊武祖籍福建长乐，1927年3月出生于北京的一个书香门第，从小就受到良好的家教和文化熏陶。

上中学时，陈俊武就对化学知识产生浓厚兴趣。1944年，17岁的陈俊武以优异成绩考入北京大学工学院应用化学系。

在此前的采访中，陈俊武曾说，知识分子应该为了国家的发展前途，仔细地考虑站到哪一边比较合适。“有国才有家，知识分子必须站稳立场，要站在工人阶级这边。”

“过去我们国家经历了一段艰苦岁月，不保卫自己的国家，根本谈不上知识分子自己的家，这一点儿是我感触最深的。”他说，自己一直在北京念书，后来又去了东北抚顺，他曾亲眼看到国土被日本侵犯，同胞被日本人残害。“如果国家被侵略，老百姓是很痛苦的，我们必须奋起保卫国家、抵抗侵略。”

正因为亲历过那段屈辱的历史，陈俊武一直在为国家的富强不懈努力着。