洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：用文化“引擎”释放消费新活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-15 08:25
游客在洛阳博物馆选购文创产品

　　核心提示

　　洛阳是十三朝古都，是丝绸之路的东方起点和隋唐大运河的中心，有丰富的文化资源可以转化为消费力。目前，我市正围绕国家文化消费试点城市建设，加强文化消费供给，通过政府购买服务、消费补贴等途径，引导和支持文化企业提供更多文化产品和服务。

　　浓厚文化气息带动消费

　　“去年曾看牡丹花，蛱蝶迎人伴彩霞……这些诗之前我都不知道。”昨日，市民刘长青来到厚德园城市书房，看完一本名为《唯有牡丹真国色——历代牡丹诗365首》的书这样感慨。自从家门口的城市书房建好以来，刘长青成了这里的常客。

　　书香润城，一度走向没落的书店业态焕发生机。记者走进西工区一家商场中的书店，这里装潢精致，顾客盈门。“网上买书固然方便，但缺少在书店选书的那种感觉。”市民秦晓瑞说。书店经营者表示，书店生意好与洛阳浓厚的文化气息分不开。

　　日前发布的《洛阳市进一步促进消费增长实施方案》提出，我市将继续全面推进城市书房建设，打造“15分钟阅读圈”，引导消费者养成健康有益的业余文化爱好和消费习惯。同时指导支持书店、书屋开发音频产品，开通完善电商购书渠道，举办线下读书会活动、线下交换活动等，营造书香洛阳的浓厚氛围。

　　让更多文物“活”起来

　　高大威武的石辟邪“变身”可爱的卡通玩偶，镶嵌绿松石铜牌饰做成笔记本……昨日，记者在洛阳博物馆看到，一批构思精巧的文创产品吸引了不少游客。

　　洛阳博物馆文物保护与产业开发中心主任张波介绍，这些文创产品是根据洛阳博物馆的藏品设计开发的，主打实用、亲民路线。张波说，他们的文创产品正从“文”转变为“创”，下一步将结合文物元素推出更多文具、邮品、服饰等，让大家把“文物”带回家。

　　把丰富的历史文化资源转化为实实在在的资产，需更多专业人士介入。未来，我市将举办文创大师论坛、新锐设计师论坛等，通过活动圈定洛阳本地有较高文化需求的群体，从中间培养意见领袖，对大众形成号召力。

　　此外，我市还将开展各类艺术节，在不同板块呈现不同特色，提供不一样的产品体验，参展商将涵盖美术馆、游戏开发工作室等方面。

　　方案提出，我市将探索文化文物单位文化创意产品开发的收入分配机制试点工作，在文化创意产品开发方面取得的相关收入，可用于公益文化服务、藏品征集、文化创意产品扩大开发及相关人员绩效奖励，加强对重点文物、特色文物和非物质文化遗产的有效保护、合理开发利用。

　　扶持优质文化企业发展

　　巍峨的唐代皇宫，庄严的卢舍那佛，大型实景演出《武则天》再现了女皇的传奇一生，也标志着我市演艺市场逐渐走向成熟。

　　市文化广电和旅游局相关负责人介绍，我市将建设全市文化消费综合信息平台，向消费者及时提供最新文化消费信息；实施文化惠民消费补贴，发放文化惠民消费券，促进演艺、电影、图书、文创等行业的消费；继续组织开展国内外优秀剧目、洛阳市优秀剧目展演等活动，遴选优秀艺术表演团体为基层群众演出。

　　根据方案，我市还要加快创新文化成果转化，提供更有针对性的专业服务和中介服务，推动文化创作、成果转化、产业经营一体化运作。扶持一批优质文化企业，提供综合性、多样化文化产品和服务，支持文化设施运营单位与文化创作、服务机构开展多种形式的合作，提供“一站式”文化服务。

　　“想要产业健康快速发展，离不开资金的支持。”该负责人说。方案提出，支持金融机构开展文化消费金融服务，支持信用良好、有发展前景的龙头文化企业进行信用融资。

　　利用好深厚历史，带动文化消费，将实现社会效益和经济效益的有机统一。根据计划，2019年我市文化产业增加值将达到140亿元，占GDP比重达到3%；2020年，文化产业增加值达到280亿元，占GDP比重达到5%。（洛阳日报记者 潘立阁 文/图）
[ 责任编辑：王静怡]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·麻疹疫情敲警钟 接种疫苗最有效
  • ·重点来了，这份“吃药忌口清单”可以救命！
  • ·想要春天不生病，四大“开关”你要知道
    		•
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
        串串，是一只2015年出生的雪纳瑞小公狗，刚把它抱回家时，主人颜颜还是单身，只想有个伴儿陪着她。2016年年...
  • ·莫道古寺无可观 风吹桃花落碧潭
  • ·鹰嘴山：有花赏 能亲水 可钓鱼 路边还会蹿出大野兔
  • ·这个喵星人有点儿冷
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳小浪底南岸灌区工程开工建设 估算...
  • 洛阳应天门灯光秀表演时间确定
  • 年底前，洛阳多条干线公路将通车
  • 中国工业遗产保护名录公布 陇海铁路上榜
  • 空中护航洛阳牡丹文化节
  • 洛阳公交车上的“空乘”式服务，您想...
  • 龙门石窟人如潮
  • 明日起，来免费领取最新版洛阳交通旅...
  • 刘宛康会见正大制药集团总裁郑翔玲一行
  • 洛阳市迎来客流小高峰 景区、牡丹观...
    		•
    百姓呼声
    好消息！洛阳正大广场预计今年4月21日开业
    投诉：公交急转弯致车内人员摔伤，无人解决
    精彩图片
    高清美图来啦！第37届...
    厉害！河科大一宿舍4名...
    洛阳这些“冷门”赏花...
    第十一届全国牡丹画精...
    精彩热帖

    花开洛阳 喜迎游客

    隋唐牡丹花更艳

    穿唐装 赏牡丹

    手工牛肉丸免费送！
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605