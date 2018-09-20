空中护航洛阳牡丹文化节

刚刚过去的双休日天气晴好，我市各个景区和牡丹公园迎来游客高峰。细心的市民会发现，今年牡丹文化节期间，洛城多了一名“空中卫士”——市公安局警务航空队的空中巡逻直升机在洛城上空巡逻，为第37届中国洛阳牡丹文化节进行空中护航。
刚刚过去的双休日天气晴好，我市各个景区和牡丹公园迎来游客高峰。细心的市民会发现，今年牡丹文化节期间，洛城多了一名“空中卫士”——市公安局警务航空队的空中巡逻直升机在洛城上空巡逻，为第37届中国洛阳牡丹文化节进行空中护航。
这是昨日上午，洛阳日报记者搭乘空中巡逻直升机在洛城上空拍摄到的龙门石窟景区美景。（洛阳日报记者 曾宪平 通讯员 王战卫 摄）
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