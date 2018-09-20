洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

说闻解字！来感受牡丹文化节旅游红火景象
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2019-04-15 08:27

　　500人次

　　景区电瓶车司机脚不沾地

　　除了上厕所，一天都在运送游客

　　14日上午，龙门石窟景区人声鼎沸，在东北服务区乘车处，游客排起长龙，一辆辆电瓶车不停往返，一派繁忙景象。

　　“请大家坐好，看管好老人和孩子，咱们走了！”翟云涛开着电瓶车出发，7分钟后将20多位游客送到大石门检票口，接着掉头到白园门口，将一拨儿参观完的游客拉回东北服务区。

　　翟云涛说，他平均每天要驾驶电瓶车往返20多趟，运送游客500人次。今年54岁的他，已在龙门石窟景区开了19年电瓶车，累计运送了多少游客，他自己都数不清。

　　他说，龙门石窟景区在2000年首次出现电瓶车，当时每辆车只能坐7个人，一共12辆。后来游客越来越多，电瓶车也随之增加，目前景区电瓶车已发展到112辆，司机也从最初的十几名增加到现在的112名。除了上厕所，司机们连饭都是在车上吃的。（洛阳晚报记者 牛鹏远）

　　2000人次

　　问询求助的游客又多又着急

　　公园广播员上厕所都一路小跑

　　昨日13时许，王城公园游客服务中心面朝园内的窗户前，又出现了急促的敲窗声。孙文君随即拉开窗户，询问是否要播报寻人信息。一边了解情况，孙文君还一边不断安慰家长：别心急，一定会找到的。

　　“来自温县的王帅举小朋友，你的家人在凤湖桥上等你……”几分钟后，这条寻人信息就在该园的广播中连续播放。

　　今年牡丹文化节期间，54岁的孙文君在王城公园游客服务中心承担广播员的工作。刚过去的双休日，王城公园共接待游客约10.4万人次，孙文君和同事们，共接待问询求助游客近2000人次。“来园里赏花的人多，游客服务中心里每天也是忙个不停，大伙儿上厕所都是一路小跑着去，生怕来问询、求助的游客排长队。”孙文君说。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜）

　　1000次

　　客运值班员解答旅客问题

　　对讲机就没有“消停”过

　　“请问这趟车在哪个候车室候车？”“我没赶上火车，能改签别的车吗？”“我的火车票丢了，怎么办？”13日13时许，记者走进洛阳龙门站候车大厅后发现，短短5分钟内，就有20多名旅客到服务台咨询。客运值班员金婕不慌不忙、耐心熟练地回答着旅客的各种问题。

　　44岁的金婕在洛阳龙门站已工作了近10年，牡丹文化节期间是她最忙的时候。客运值班员的工作看似琐碎平常，却要处理许多复杂的情形。一天下来，金婕要回答旅客提问上千次，并帮助旅客处理各种突发状况。

　　采访中，金婕手中的对讲机就没有“消停”过。不停地在人群中穿梭，不停地被旅客打断询问，她早已习惯了这样的工作节奏。“一天下来身体累得像散了架，但看着一批批旅客平安踏上返乡的旅途，再忙再累也值了。”金婕说。（洛阳晚报记者 戚帅华 通讯员 吕宏伟）

　　2000碗

　　不翻汤馆厨师不断盛汤

　　感觉手都快抬不起来了

　　13日15时，虽不是饭点，但西大街上的一家不翻汤馆内，还是一片顾客络绎不绝的景象。

　　“从上午9点开门营业到现在，我们基本上没闲下来过。”店内的后厨师傅郑鸿建说，平日里，店里生意好时一天能卖出七八百碗汤，今年牡丹文化节开幕以来，他们一天最多卖过2000碗汤。

　　平日里他一个人就够了，但牡丹文化节期间，后厨又增加了两名工作人员。“即使这样，在高峰时段还是会感觉有些忙不过来。”郑鸿建说，“有几天人特别多，我们食材也不够用，晚上9点前基本就卖完了。”

　　加料、盛汤的动作看似简单，但一天重复近千次下来，身体也有些吃不消，有时候感觉手都快抬不起来了。“生意这么好，也不觉得累了。看到游客们这么喜爱洛阳的传统美食，我们也很高兴。”郑鸿建说。（洛阳晚报记者 郭秩铭）

　　800提

　　牡丹鲜花饼受游客欢迎

　　连云南的游客都多次回头购买

　　“想了解洛阳的街巷民俗，推荐您到老城看看。”13日上午，在我市一家特色礼品店，34岁的高继兰正向顾客介绍我市的游玩地点。作为店里的售货员，不知道的人还以为她是导游呢。

　　一年一度的牡丹文化节，是高继兰最忙碌的时候。店里最受外地游客欢迎的牡丹鲜花饼，多的时候一天能卖800提。“一位云南的游客前年来买了之后觉得味道不错，这两年还不时联系我购买。云南可是鲜花饼之乡，这说明洛阳旅游产品的味道口感确实好。”高继兰说。（洛阳晚报记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·麻疹疫情敲警钟 接种疫苗最有效
  • ·重点来了，这份“吃药忌口清单”可以救命！
  • ·想要春天不生病，四大“开关”你要知道
    		•
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
    从单身到成家 感谢串串一路相伴
        串串，是一只2015年出生的雪纳瑞小公狗，刚把它抱回家时，主人颜颜还是单身，只想有个伴儿陪着她。2016年年...
  • ·莫道古寺无可观 风吹桃花落碧潭
  • ·鹰嘴山：有花赏 能亲水 可钓鱼 路边还会蹿出大野兔
  • ·这个喵星人有点儿冷
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳小浪底南岸灌区工程开工建设 估算...
  • 洛阳应天门灯光秀表演时间确定
  • 年底前，洛阳多条干线公路将通车
  • 中国工业遗产保护名录公布 陇海铁路上榜
  • 空中护航洛阳牡丹文化节
  • 洛阳公交车上的“空乘”式服务，您想...
  • 龙门石窟人如潮
  • 明日起，来免费领取最新版洛阳交通旅...
  • 刘宛康会见正大制药集团总裁郑翔玲一行
  • 洛阳市迎来客流小高峰 景区、牡丹观...
    		•
    百姓呼声
    好消息！洛阳正大广场预计今年4月21日开业
    投诉：公交急转弯致车内人员摔伤，无人解决
    精彩图片
    高清美图来啦！第37届...
    厉害！河科大一宿舍4名...
    洛阳这些“冷门”赏花...
    第十一届全国牡丹画精...
    精彩热帖

    花开洛阳 喜迎游客

    隋唐牡丹花更艳

    穿唐装 赏牡丹

    手工牛肉丸免费送！
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605