说闻解字！来感受牡丹文化节旅游红火景象

14日上午，龙门石窟景区人声鼎沸，在东北服务区乘车处，游客排起长龙，一辆辆电瓶车不停往返，一派繁忙景象。

500人次

景区电瓶车司机脚不沾地

除了上厕所，一天都在运送游客

14日上午，龙门石窟景区人声鼎沸，在东北服务区乘车处，游客排起长龙，一辆辆电瓶车不停往返，一派繁忙景象。

“请大家坐好，看管好老人和孩子，咱们走了！”翟云涛开着电瓶车出发，7分钟后将20多位游客送到大石门检票口，接着掉头到白园门口，将一拨儿参观完的游客拉回东北服务区。

翟云涛说，他平均每天要驾驶电瓶车往返20多趟，运送游客500人次。今年54岁的他，已在龙门石窟景区开了19年电瓶车，累计运送了多少游客，他自己都数不清。

他说，龙门石窟景区在2000年首次出现电瓶车，当时每辆车只能坐7个人，一共12辆。后来游客越来越多，电瓶车也随之增加，目前景区电瓶车已发展到112辆，司机也从最初的十几名增加到现在的112名。除了上厕所，司机们连饭都是在车上吃的。（洛阳晚报记者 牛鹏远）

2000人次

问询求助的游客又多又着急

公园广播员上厕所都一路小跑

昨日13时许，王城公园游客服务中心面朝园内的窗户前，又出现了急促的敲窗声。孙文君随即拉开窗户，询问是否要播报寻人信息。一边了解情况，孙文君还一边不断安慰家长：别心急，一定会找到的。

“来自温县的王帅举小朋友，你的家人在凤湖桥上等你……”几分钟后，这条寻人信息就在该园的广播中连续播放。

今年牡丹文化节期间，54岁的孙文君在王城公园游客服务中心承担广播员的工作。刚过去的双休日，王城公园共接待游客约10.4万人次，孙文君和同事们，共接待问询求助游客近2000人次。“来园里赏花的人多，游客服务中心里每天也是忙个不停，大伙儿上厕所都是一路小跑着去，生怕来问询、求助的游客排长队。”孙文君说。（洛阳晚报记者 李雨璐 特约通讯员 乔丽娜）

1000次

客运值班员解答旅客问题

对讲机就没有“消停”过

“请问这趟车在哪个候车室候车？”“我没赶上火车，能改签别的车吗？”“我的火车票丢了，怎么办？”13日13时许，记者走进洛阳龙门站候车大厅后发现，短短5分钟内，就有20多名旅客到服务台咨询。客运值班员金婕不慌不忙、耐心熟练地回答着旅客的各种问题。

44岁的金婕在洛阳龙门站已工作了近10年，牡丹文化节期间是她最忙的时候。客运值班员的工作看似琐碎平常，却要处理许多复杂的情形。一天下来，金婕要回答旅客提问上千次，并帮助旅客处理各种突发状况。

采访中，金婕手中的对讲机就没有“消停”过。不停地在人群中穿梭，不停地被旅客打断询问，她早已习惯了这样的工作节奏。“一天下来身体累得像散了架，但看着一批批旅客平安踏上返乡的旅途，再忙再累也值了。”金婕说。（洛阳晚报记者 戚帅华 通讯员 吕宏伟）

2000碗

不翻汤馆厨师不断盛汤

感觉手都快抬不起来了

13日15时，虽不是饭点，但西大街上的一家不翻汤馆内，还是一片顾客络绎不绝的景象。

“从上午9点开门营业到现在，我们基本上没闲下来过。”店内的后厨师傅郑鸿建说，平日里，店里生意好时一天能卖出七八百碗汤，今年牡丹文化节开幕以来，他们一天最多卖过2000碗汤。

平日里他一个人就够了，但牡丹文化节期间，后厨又增加了两名工作人员。“即使这样，在高峰时段还是会感觉有些忙不过来。”郑鸿建说，“有几天人特别多，我们食材也不够用，晚上9点前基本就卖完了。”

加料、盛汤的动作看似简单，但一天重复近千次下来，身体也有些吃不消，有时候感觉手都快抬不起来了。“生意这么好，也不觉得累了。看到游客们这么喜爱洛阳的传统美食，我们也很高兴。”郑鸿建说。（洛阳晚报记者 郭秩铭）

800提

牡丹鲜花饼受游客欢迎

连云南的游客都多次回头购买

“想了解洛阳的街巷民俗，推荐您到老城看看。”13日上午，在我市一家特色礼品店，34岁的高继兰正向顾客介绍我市的游玩地点。作为店里的售货员，不知道的人还以为她是导游呢。

一年一度的牡丹文化节，是高继兰最忙碌的时候。店里最受外地游客欢迎的牡丹鲜花饼，多的时候一天能卖800提。“一位云南的游客前年来买了之后觉得味道不错，这两年还不时联系我购买。云南可是鲜花饼之乡，这说明洛阳旅游产品的味道口感确实好。”高继兰说。（洛阳晚报记者 郭飞飞）