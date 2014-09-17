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洛阳小浪底南岸灌区工程开工建设 估算总投资34.78亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-15 08:20

　　13日，我市重大水利基础设施建设传来喜讯：小浪底南岸灌区工程开工建设。该工程是国务院确定的172项国家重大节水供水工程之一，也是省委、省政府确定的“四水同治”10项重大水利工程之一，对洛阳水利事业发展意义重大、影响深远。

　　省委常委、市委书记李亚出席开工动员大会并宣布工程开工。副省长武国定出席并致辞。省政府副秘书长、研究室主任朱良才，省水利厅厅长孙运峰、省财政厅巡视员庞学孟，市领导刘宛康、王军等参加动员大会。

　　小浪底南岸灌区工程是小浪底水利枢纽的配套工程，涉及我市孟津、偃师、老城、西工、瀍河、洛龙和郑州巩义等7个县(市)区，建设内容包括12条干渠、30条支渠、1条城镇供水管线和田间配套工程等，渠道总长约305公里，总工期36个月，估算总投资34.78亿元，建成后可发展有效灌溉面积53.68万亩。工程建设充分发挥小浪底水利枢纽综合效益，解决工程所在区域“守着黄河没水吃”的问题，有利于提高洛阳、孟津、偃师、巩义等城市的供水保障能力；有利于扩大有效灌溉面积，提高粮食综合产能，保障国家粮食安全；有利于连通水系、构建水网，减少区域地下水开采，优化区域水生态、水环境。

　　武国定代表省政府向工程顺利开工表示祝贺，对工程前期工作创造的“洛阳速度”给予肯定。他说，实施“四水同治”是省委、省政府深入贯彻习近平生态文明思想的生动实践，是落实习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水方针，推进河南新时代水利现代化建设的重大决策部署。小浪底南岸灌区工程既是一项促进发展的基础工程，更是一项生态工程、民生工程、德政工程。希望工程建设指挥部、沿线各市县和各设计、施工、监理单位以对工作负责、对人民负责、对历史负责的态度，努力打造经得起实践和历史检验的优质工程、示范工程、廉洁工程。希望洛阳以小浪底南岸灌区工程开工为契机，持续做好水文章，高效利用水资源、系统修复水生态、综合治理水环境、科学防治水灾害，在实施“四水同治”上创出经验、走在前列。

　　市长刘宛康表示，小浪底南岸灌区工程的顺利推进，离不开省委、省政府关心厚爱、运筹调度，离不开省直相关部门的支持帮助、具体指导。洛阳将严格落实工程规划和建设计划，精心组织，搞好服务，争取使工程早日建成、发挥效益。(洛阳日报记者 白云飞)
[ 责任编辑：马佳佳]
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