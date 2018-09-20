4月15日花情：中晚开品种陆续进入盛花期

市区牡丹观赏园中晚开品种盛花期，近郊牡丹园陆续进入盛花期。

市区牡丹观赏园中晚开品种盛花期，近郊牡丹园陆续进入盛花期。

四星级牡丹观赏园花情如下：

国家牡丹园 全园盛花期。园内约有670个品种22万株牡丹开放。其中桃山、岛锦、金轮黄、日月锦、红尘紫陌、胭脂点玉、紫香秀色等品种盛开；咏春、阳光、紫金盘、藤花紫、红花露霜、红楼春梦等品种初开。四季牡丹展馆展出30个品种200盆牡丹。

隋唐城遗址植物园 全园盛花期。园内约有650个品种15万株牡丹开放。其中莲鹤、宏图、万花盛、紫凤朝阳、凌花湛露等品种盛开；寿紫、锦缎红、新桃园、御所樱、绿幕隐玉等品种初开。百花园紫斑牡丹和特色园大株型洛阳红盛开。主要赏花点：百花园、科技园、九色园和特色园。

中国国花园 全园盛花期。园内约有350个品种27万株牡丹开放。其中姚黄、胡红、花王、岛大臣、贵妃插翠等品种盛开；玉镰、海黄、八束狮子、八千代椿、银粉金鳞等品种初开。主要赏花点：二乔亭、国色广场、开元富贵广场。园内蝴蝶鸟语林和金石文字博物馆免费开放。

国际牡丹园 全园盛花期。园内约有120个品种15万株牡丹开放。其中玫瑰紫、胜葛巾、户川寒、桃花飞雪等品种盛开；雪莲、岛锦、太阳、芳纪、首案红、青龙卧墨池等品种初开。主要赏花点：华夏园、锦绣园、万芳园和连栋温室。我市和法国图尔市共建的法式花园已经开放。

王城公园 中晚开品种盛花期。园内约有580个品种8万株牡丹开放。其中丹阳、胡红、大棕紫、玉楼点翠等品种盛开；日向、七宝殿、渡世白、玉面桃花等品种初开。主要赏花点：沉香楼、甘棠洲、傲梅渲春、紫云天香台、王城春早和牡丹仙子周边。盆景暨动物标本展在桥北花房免费开放。第十一届“王城之春”牡丹插花花艺展正在展出。

神州牡丹园 全园盛花期。园内约有267个品种13万株牡丹开放。其中墨紫、一代天骄、玉玺映月、竹影玫红、豆蔻年华、软玉温香、冠世绝伦等品种盛开；黄冠等品种初开。主要赏花点：国花坛、新品种展示区、四季展馆、天王台、富贵楼。

三星级牡丹观赏园花情如下：

郁金香牡丹园 全园盛花期。园内约有80个品种2万株牡丹开放。品种有胡红、岛锦、赵粉、黑光司、洛阳红、乌龙捧盛等。园内郁金香连片盛开。

天香牡丹园 全园盛花期。园内约有80个品种1.5万株牡丹开放。其中脂红、锦绣球、盘中取果等品种盛开；映金红、金桂飘香、桃红献媚等品种初开。

洛阳农博园 全园盛花期。园内约有56个品种3.6万株牡丹开放。其中洛阳红、富贵满堂等品种盛开；岛锦、绿香球、乌金耀辉、墨润绝伦等品种初开。主要赏花点：中心园周边和农博大道两侧。

牡丹公园 晚开品种盛花期。园内约有80个品种3000株牡丹开放。品种有花王、海黄、旭港等。

西苑公园 晚开品种盛花期。园内约有60个品种3000株牡丹开放。品种有花王、海黄、首案红等。

第37届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2019年4月14日