点赞！“全国五一劳动奖章”拟授予洛阳市这俩人

“五一”劳动节即将到来之际，中华全国总工会正式公布了拟获2019年全国五一劳动奖和全国工人先锋号表彰的人选(集体)。14日，记者从市总工会获悉，洛阳市有两人拟获得2019年“全国五一劳动奖章”。

“五一”劳动节即将到来之际，中华全国总工会正式公布了拟获2019年全国五一劳动奖和全国工人先锋号表彰的人选(集体)。14日，记者从市总工会获悉，洛阳市有两人拟获得2019年“全国五一劳动奖章”，他们是——

樊会涛

中国空空导弹研究院型号总设计师、党委委员

30多年来，中国工程院院士樊会涛一直坚守在科研一线，从事空空导弹研制，其研究成果填补了我国空空导弹发展领域的多项技术空白，他用奉献与坚守书写了航空史上的神话。

张景梅(女)

第一拖拉机股份有限公司大拖装备厂质量管理部班组长

1980年出生的张景梅，跟各种机型拖拉机打了近20年交道，谙熟设备的“五脏六腑”，“医治”过不少“疑难杂症”，让数不清的拖拉机“起死回生”。凭借敏锐的洞察力和足够的细心，张景梅在平凡的岗位上，做出了不凡的业绩。

根据中华全国总工会规定，全国五一劳动奖和全国工人先锋号每年评选表彰一次，不得推荐司局级(含)以上领导干部。其中，全国五一劳动奖章获得者将享受省(部)级劳模待遇。 (洛报融媒记者 智慧 实习生 廖雅婷)