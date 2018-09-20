公交车上的“空乘”式服务您体验过吗？ 洛阳81路公交车上就有！

“您好，欢迎乘车。”今日上午，在81路公交的始发站洛阳火车站候车点，穿着统一制服的导乘员向上车乘客问候，乘客对此既感新奇，又觉得温馨，还有人发出“洛阳公交车的服务都赶上‘空乘’了”等声音。

“您好，欢迎乘车。”今日上午，在81路公交的始发站洛阳火车站候车点，穿着统一制服的导乘员向上车乘客问候，乘客对此既感新奇，又觉得温馨，还有人发出“洛阳公交车的服务都赶上‘空乘’了”等声音。

记者从市公交集团了解到，81路公交从洛阳火车站开往龙门石窟，属我市公交线路中的重要旅游线路之一。在牡丹文化节期间，为给乘客提供更加优质服务，市公交集团首次集中培训了80名导乘员。

这些随车的导乘员专门在双休日和节假日提供服务，实行上午、下午两班倒，除给乘客提供咨询服务外，还要熟悉此类旅游线路途经的一些景点及历史知识，行车时，他们会佩戴扩音器为乘客讲解诸如天子驾六、天堂明堂、应天门等景点，增添乘客的乘车乐趣，也让一些外地游客能更深入了解洛阳。

目前，市公交集团先安排这80名导乘员，在39辆81路公交车上进行导乘员服务试点，随后根据试点情况，在其他旅游线路公交上推出此项服务。(洛报融媒体记者 郭飞飞 通讯员 刘峰 文/图)