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新安“00后”辅警推坐轮椅老人过马路的姿势好帅！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-04-13 18:15

警方供图

　　13日，记者在新浪微博上看到一件暖心事儿：13日上午，第五届“新安樱桃谷”骑行邀请赛在新安县举行，在新安县仓头镇执勤的“00后”辅警张一凡看到一名坐轮椅的老人过马路有些吃力，就赶紧跑上去，推着轮椅帮助老人过马路。

　　张一凡是新安县公安局仓头派出所辅警，今年19岁。张一凡说，13日上午，骑行邀请赛开赛，11时许，一名七八十岁的老人乘坐轮椅经过仓头镇新仓大道，身边没有人陪伴。

　　“参赛选手骑着赛车沿着新仓大道进行比赛，老人过马路不仅会影响比赛，还可能会遇到危险。”张一凡说，他赶紧跑到老人身边，问他去哪儿。老人说他刚从仓头镇回来，准备回家。张一凡边提醒参赛选手注意避让，边赶紧推着轮椅，让老人平安穿过马路。

　　穿过马路后，老人向张一凡表示感谢，他婉拒了张一凡送他回家，自行坐轮椅离开。“帮助老人是我应该做的，帮助他人，快乐自己。”张一凡说。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 翟天下)
[ 责任编辑：王瑞轩]
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