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注意！15日起，洛阳南昌路南苑路口东西方向将断行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2019-04-13 12:15

　　今日，记者从市交警支队获悉，接南昌路改造工程指挥部通知，南昌路下穿南苑路工程将于2019年4月15日开始实施，为确保建设工程能够顺利实施，最大限度降低对道路通行的影响，4月15日22时至5月13日，南昌路的南苑路口至河洛路段将被围挡。

　　围挡实施后，南昌路南苑路口东西方向断行，南昌路两侧保通路在该路口禁止左转，只允许直行或右转。

　　由西苑桥经南昌路东侧保通路由南向北拟前往南苑路的车辆，可沿南昌路南苑路口北的定向掉头匝道～南昌路西侧保通路～南苑路，或沿南昌路东侧保通路～河洛路绕行；由南苑路由西向东拟经南昌路向北的车辆，可沿南苑路(右转)～南昌路西侧保通路～滨河北路口定向掉头匝道～南昌路东侧保通路，或沿南苑路～河洛路～南昌路绕行；由周山路以北区域拟返回兴苑公寓小区的车辆，可沿南昌路西侧保通路～滨河北路口定向掉头匝道～南昌路东侧保通路～兴苑公寓小区，或沿丽新路～洛浦公园保通路～南昌路东侧保通路～兴苑公寓小区绕行；由兴苑公寓小区出行拟经西苑桥前往洛龙区的车辆，可沿南昌路东侧保通路～南昌路南苑路口北的定向掉头匝道～南昌路西侧保通路～西苑桥绕行。（洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 谢育健）
[ 责任编辑：张惟一]
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